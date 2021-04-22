Мишустин потребовал "уже сегодня" начать реализацию поручений Путина

Премьер Мишустин потребовал "уже сегодня" начать реализацию поручений президента Путина. Видео © "Россия 24"

Власти России должны уже сегодня начать реализацию поручений президента Владимира Путина, прозвучавших накануне в ходе его Послания Федеральному собранию. Об этом заявил премьер-министр страны Михаил Мишустин.

"Выполнение положений послания — это безусловный ориентир работы правительства. Мы должны сделать всё необходимое для реализации этих инициатив совместно с депутатами Государственной думы, членами Совета Федерации и региональными властями", — сказал Мишустин.

По словам премьера, формального выхода поручений ждать не стоит, так как президент уже обозначил все задачи.

"Начинать эту работу необходимо уже сегодня. Прошу незамедлительно приступить к проработке поручений главы государства и подготовить необходимую правовую базу", — добавил премьер.

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