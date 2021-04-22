Мишустин потребовал "уже сегодня" начать реализацию поручений Путина
В течение месяца кабмин подготовит меры поддержки рынка труда в регионах России, заметил премьер.
Фото © ТАСС / Александр Астафьев
Премьер Мишустин потребовал "уже сегодня" начать реализацию поручений президента Путина. Видео © "Россия 24"
Власти России должны уже сегодня начать реализацию поручений президента Владимира Путина, прозвучавших накануне в ходе его Послания Федеральному собранию. Об этом заявил премьер-министр страны Михаил Мишустин.
"Выполнение положений послания — это безусловный ориентир работы правительства. Мы должны сделать всё необходимое для реализации этих инициатив совместно с депутатами Государственной думы, членами Совета Федерации и региональными властями", — сказал Мишустин.
По словам премьера, формального выхода поручений ждать не стоит, так как президент уже обозначил все задачи.
"Начинать эту работу необходимо уже сегодня. Прошу незамедлительно приступить к проработке поручений главы государства и подготовить необходимую правовую базу", — добавил премьер.
Как уже сообщал Лайф, одним из самых объёмных в прозвучавшем Послании Федеральному собранию оказался социальный блок. По словам Владимира Путина, государство должно к 1 июля выстроить целостную систему поддержки семей с детьми. Так, по его поручению вводится выплата на детей в возрасте от 8 до 16 лет, которые воспитываются в неполных семьях (в среднем 5650 рублей в месяц). Кроме того, выплаты будут распространены на беременных женщин, находящихся в трудной материальной ситуации. Их размер в среднем составит 6350 рублей в месяц. А семьям, где есть дети школьного возраста и будущие первоклассники, в преддверии нового учебного года выплатят по 10 000 рублей.
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