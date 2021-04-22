"Пой, район!": Проект "Гигарамы" вошёл в шорт-лист главной международной премии в области Интернета WEBBY AWARDS
В конкурсе участвует около 13,5 тысячи работ со всего мира. В этом году за награду поборются компании Netflix, HBO, Marvel, Google, Spotify и многие другие.
Скриншот с сайта © gigarama.ru
Впервые лаборатория "Гигарама" (холдинга News Media) поборется за главную награду Best Use of Video or Moving Images авторитетной премии WEBBY AWARDS — 2021. В номинацию вошли ещё четыре международные работы из Дании, Гонконга, США и Канады.
Проект "Гигарамы" "Пой, район!" посвящён комплексной реализации программы "Мой район" и модернизации Московского нефтеперерабатывающего завода, которые определили новую реальность Капотни. В оригинальном интерактивном видеоролике с использованием совмещения съёмок двух разных объектов НПЗ и инфраструктуры района в ЮВАО лаборатория представила параллельные процессы реновации городской среды и реконструкции завода как единое целое.
WEBBY AWARDS — самая авторитетная в мире премия в области Интернета, которая присуждается ежегодно лучшим в мире веб-проектам. В конкурсе участвует около 13,5 тысячи работ со всего мира. В этом году за награду поборются компании Netflix, HBO, Marvel, Google, Spotify и многие другие.
20 апреля стартовало голосование, которое продлится до 6 мая.
Поддержать российский проект Sing, My District (Gigarama, LLC), отдав за него свой голос, можно по этой ссылке.
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