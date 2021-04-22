Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

"Толстая шкура не поможет": Пушков оценил ответ Белого дома на высказывание Путина о Шерхане и прилипалах

Ранее пресс-секретарь американского лидера Джен Псаки пояснила, что Вашингтон не принял слова российского лидера на свой счёт.

22 апреля 2021, 08:49
<p>Фото © ТАСС / Сергей Бобылев</p>

Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

Соединённые Штаты напрасно не воспринимают на свой счёт слова президента России Владимира Путина о Шерхане и шакалах Табаки. Об этом заявил сенатор Алексей Пушков, комментируя высказывание пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки.

"Толстая шкура не поможет США отвести от себя прямой аналогии, которую провёл Путин. И всему миру всё ясно и про Шерхана, и про шакалов", — написал сенатор в своём телеграм-канале.

Песков: Путин в своём послании предупредил Шерхана и прилипал

Песков: Путин в своём послании предупредил Шерхана и прилипал

Напомним, что в ходе Послания Федеральному собранию российский лидер очертил круг стран, которые "цепляют Россию без всякого повода". По его словам, речь идёт о Шерхане, вокруг которого "крутятся всякие мелкие Табаки и подвывают, чтоб задобрить своего суверена". В свою очередь пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки пояснила, что Вашингтон не принял слова Путина на свой счёт, и сослалась на "толстую шкуру".

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1