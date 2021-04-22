В Жуковском к аварийной посадке готовится самолёт-заправщик Ил-78

В аэропорту Жуковский к аварийной посадке готовится самолёт-заправщик Ил-78. Об этом Лайфу сообщил источник в экстренных службах.

По словам нашего собеседника, у воздушного борта не убирается носовая стойка шасси.

Отмечается, что на борту летательного аппарата находится 16 человек, а также 77 тонн топлива. По данным ТАСС, это военный борт. В готовность к реагированию приведены экстренные службы, в аэропорту дежурит пожарная техника.

Как стало известно Лайфу, посадка ожидается в 12:00. Пока самолёт летает по кругу, вырабатывая топливо.

Ранее Лайф рассказывал, что в Москве приземлился самолёт из Волгограда после сигнала об открытии грузового отсека. Борт сел в аэропорту Шереметьево в штатном режиме, пострадавших в результате инцидента нет.

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