В России за сутки выявили почти 9 тысяч случаев заражения коронавирусом

В России за минувшие сутки выявили 8996 новых случаев заражения коронавирусом. Такие данные привёл федеральный оперативный штаб, который следит за ситуацией с эпидемией. Это больше, чем количество выздоровевших.

Как отмечается, у 13,2% новых пациентов отсутствовали клинические проявления болезни. За сутки полностью выздоровело 8934 человека, скончалось 397. Больше всего оправившихся от коронавирусной инфекции зафиксировано в Москве, Санкт-Петербурге и Подмосковье.

Всего с начала эпидемии коронавируса на территории РФ было выявлен 4 736 121 случай заражения CoViD-19.

"За весь период выписано по выздоровлении в России 4 361 807 человек. За весь период в России умерло 107 103 человека", — отмечается в сообщении штаба.

Ранее доктор Евгений Комаровский указал на уникальное свойство коронавируса. По словам врача, мечта о едином коллективном иммунитете может оказаться недостижимой: новая инфекция быстро мутирует.

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