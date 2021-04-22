Захарова назвала Евросоюз инициатором разрушения отношений с Россией
Официальный представитель МИД РФ указала на "подтачивание и размывание основ" и ведение "настоящей подрывной работы".
Мария Захарова. Фото © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ
Брюссель сам является инициатором многовекторного процесса разрушения отношений между Россией и странами Европейского союза. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Разрушение отношений происходит не с нашей стороны. Как мы прекрасно видим и на примере Чехии, и на примере Польши, и на примере коллективного Брюсселя, это разрушение происходит с их стороны. Где-то это подтачивание и размывание основ, где-то это просто настоящая подрывная работа, то есть идёт многовекторное разрушение отношений", — сказала дипломат в эфире радиостанции "Вести FM".
Захарова отметила, что Европа не прекращает сыпать в адрес России безосновательными обвинениями. Например, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель от имени стран – членов союза высказал протест деятельности российских спецслужб. На это официальный представитель МИД РФ заявила, что Москва постоянно комментировала подобные заявления и называла их чушью. В связи с этим она задалась вопросом, когда руководитель евродипломатии озвучит подробный отчёт о деятельности спецслужб европейских стран.
По словам Захаровой, Евросоюзу необходимо прежде всего сконцентрироваться на решении собственных проблем, а не следить за РФ.
Ранее Лайф рассказывал, что Чехия решила выслать 18 российских дипломатов. Премьер-министр страны Андрей Бабиш заявил, что российские разведчики якобы могли иметь отношение к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. Также Чехия объявила в розыск двух россиян, обвиняемых Британией в отравлении Скрипалей, — Александра Петрова и Руслана Боширова. Однако затем Прага опровергла связь между розыском и высылкой дипломатов РФ. В российском МИД назвали действия Чехии фокусами. Позднее Чехия исключила "Росатом" из тендера на строительство АЭС.
А ранее первый вице-премьер Чехии Ян Гамачек допустил высылку из Праги всех российских дипломатов. Это будет означать разрыв дипотношений с Россией, но политик заверил, что он к этому готов.
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