Захарова назвала Евросоюз инициатором разрушения отношений с Россией

Брюссель сам является инициатором многовекторного процесса разрушения отношений между Россией и странами Европейского союза. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Разрушение отношений происходит не с нашей стороны. Как мы прекрасно видим и на примере Чехии, и на примере Польши, и на примере коллективного Брюсселя, это разрушение происходит с их стороны. Где-то это подтачивание и размывание основ, где-то это просто настоящая подрывная работа, то есть идёт многовекторное разрушение отношений", — сказала дипломат в эфире радиостанции "Вести FM".

Захарова отметила, что Европа не прекращает сыпать в адрес России безосновательными обвинениями. Например, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель от имени стран – членов союза высказал протест деятельности российских спецслужб. На это официальный представитель МИД РФ заявила, что Москва постоянно комментировала подобные заявления и называла их чушью. В связи с этим она задалась вопросом, когда руководитель евродипломатии озвучит подробный отчёт о деятельности спецслужб европейских стран.

По словам Захаровой, Евросоюзу необходимо прежде всего сконцентрироваться на решении собственных проблем, а не следить за РФ.

А ранее первый вице-премьер Чехии Ян Гамачек допустил высылку из Праги всех российских дипломатов. Это будет означать разрыв дипотношений с Россией, но политик заверил, что он к этому готов.

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