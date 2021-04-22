Глава МИД Франции не верит в стремление России к войне с Украиной
Однако дипломат назвал сосредоточение российских войск у границы с Незалежной риском к развитию конфликта.
Фото © Pexels
Россия не стремится к военной акции на востоке Украины, однако опасная концентрация войск у границы может привести к конфликтным последствиям. Такое мнение высказал глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан.
"Я не верю, что Россия стремится провести военную акцию против Украины, но сам факт сосредоточения войск у границы может привести к риску развития конфликта", — сказал дипломат в эфире телеканала France 2.
Ранее командующий Объединёнными силами ВС Украины Сергей Наев заявил, что военные Незалежной не видят признаков подготовки России к наступлению в Донбассе, а стягивание сил к государственной границе является лишь демонстрацией силы.
Напомним, глава ЦРУ Уильям Бёрнс не исключил, что Россия может вторгнуться на территорию Украины. А власти США, Франции, Германии, Италии и Великобритании призвали РФ "снизить напряжённость" вокруг Незалежной. При этом в НАТО заявили, что вероятность того, что Россия "нападёт" на Украину в ближайшие недели, можно оценить как низкую или среднюю.
Выбор редакции
Стали известны итоги переговоров по Донбассу в "нормандском формате"
"Не расслабляемся": Климкина насторожили слова Путина в послании Федеральному собранию
СМИ сообщили о желании ЕК подать в суд на производителя вакцин AstraZeneca
"Пой, район!": Проект "Гигарамы" вошёл в шорт-лист главной международной премии в области Интернета WEBBY AWARDS
Мама предупредила об опасности воздушных шаров, когда её сын умер за 10 дней до первого дня рождения
Комментариев: 0