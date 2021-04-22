Глава МИД Франции не верит в стремление России к войне с Украиной

Россия не стремится к военной акции на востоке Украины, однако опасная концентрация войск у границы может привести к конфликтным последствиям. Такое мнение высказал глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан.

"Я не верю, что Россия стремится провести военную акцию против Украины, но сам факт сосредоточения войск у границы может привести к риску развития конфликта", — сказал дипломат в эфире телеканала France 2.

Ранее командующий Объединёнными силами ВС Украины Сергей Наев заявил, что военные Незалежной не видят признаков подготовки России к наступлению в Донбассе, а стягивание сил к государственной границе является лишь демонстрацией силы.

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