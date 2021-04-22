СМИ сообщили о желании ЕК подать в суд на производителя вакцин AstraZeneca

Еврокомиссия (ЕК) рассматривает вариант судебного разбирательства с производителем вакцин AstraZeneca из-за срыва с поставками препарата. Об этом сообщает издание Politico.

По данным источников газеты, Брюссель поднял этот вопрос во время встречи послов, состоявшейся накануне, 21 апреля, и большинство представителей стран Евросоюза поддержали эту инициативу. Компанию намерены обязать предоставить ЕС то количество доз вакцины, которое было указано в контракте.

Два дипломата сообщили изданию, что крайний срок, к которому должно быть согласовано начало разбирательства, наступит уже на этой неделе.

В марте англо-шведская фармацевтическая компания AstraZeneca сообщила о новом сокращении поставок вакцины в Евросоюз. Это может привести к срыву планов Брюсселя по вакцинации.

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