СМИ сообщили о желании ЕК подать в суд на производителя вакцин AstraZeneca
Крайний срок, к которому должно быть согласовано начало разбирательства, наступит уже на этой неделе.
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Еврокомиссия (ЕК) рассматривает вариант судебного разбирательства с производителем вакцин AstraZeneca из-за срыва с поставками препарата. Об этом сообщает издание Politico.
По данным источников газеты, Брюссель поднял этот вопрос во время встречи послов, состоявшейся накануне, 21 апреля, и большинство представителей стран Евросоюза поддержали эту инициативу. Компанию намерены обязать предоставить ЕС то количество доз вакцины, которое было указано в контракте.
Два дипломата сообщили изданию, что крайний срок, к которому должно быть согласовано начало разбирательства, наступит уже на этой неделе.
В марте англо-шведская фармацевтическая компания AstraZeneca сообщила о новом сокращении поставок вакцины в Евросоюз. Это может привести к срыву планов Брюсселя по вакцинации.
Напомним, что ранее десятки стран ограничили использование вакцины AstraZeneca из-за сообщений о тромбозе и тромбоцитопении. Они заявили о необходимости дополнительных исследований препарата на предмет возможных побочных эффектов. На фоне скандала компания приняла решение сменить название вакцины.
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