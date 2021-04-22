Мишустин заявил, что родители школьников должны получить выплаты "без волокиты"

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что родители школьников должны получить выплаты, о которых в ходе Послания Федеральному собранию сообщил президент РФ Владимир Путин, максимально удобно и без волокиты.

"По поручению главы государства на всех школьников единовременно будет выделено по 10 тысяч рублей, в том числе и на детей, которые в этом году пойдут в первый класс. Нужно, чтобы их родители могли получить все положенные выплаты максимально удобно, без лишних заявлений и волокиты", — сказал Мишустин на заседании правительства.

Напомним, в ходе ежегодного Послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин заявил, что всем семьям в стране, в которых подрастают школьники, в том числе будущие первоклассники, в августе будет выплачено по десять тысяч рублей на каждого ребёнка.

Позже министр труда и социальной защиты Антон Котяков сообщил, что для того, чтобы получить данную выплату, необходимо будет лишь подать заявление онлайн, а всю остальную работу возьмёт на себя государство. Всего на это уйдёт около 170 миллиардов рублей.

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