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Психолог объяснила, как правильно реагировать на агрессию коллег

Важно в моменты ответного гнева взять паузу, чтобы совладать со своими эмоциями и не наговорить лишнего.

22 апреля 2021, 09:24
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

Минимизировать негативные последствия от конфликта с коллегой по работе поможет правильное дыхание. Об этом сообщила психолог Алиса Метелина. В беседе с телеканалом "Звезда" она рассказала, как правильно реагировать в подобных случаях.

Эксперт отметила, что советы считать до десяти в данных ситуациях звучат не просто так. Дело в том, что в момент аффекта человека захлёстывает волна гнева, из-за чего можно совершить необдуманные и неадекватные поступки. Здесь необходимо выдержать паузу, чтобы не наговорить лишнего коллеге.

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"Гнев длится около 12 минут. Надо взять тайм-аут. Поможет дыхание, оно посылает сигнал в мозг о том, что всё нормально. Мы дышим спокойно, равномерно, и напряжение уходит, злость снижается, а мы чувствуем себя более уравновешенными и можем адекватно оценивать ситуацию", — сказала Метелина.

Она отметила, что весьма действенным является дыхание по квадрату, когда вдох и выдох чередуются с задержкой. После этого нужно высказать коллеге претензии в спокойном тоне. Важно не выступать с ответной агрессией, а "добиться блага для психики и коллектива". Психолог также советуют держать некоторую дистанцию с человеком, с которым произошёл конфликт, чтобы не было повторения ситуации.

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Ранее психолог объяснил, как избежать профессионального выгорания. Эксперт подчеркнул, что работа в любом случае должна приносить удовольствие, иначе проблемы с психическим здоровьем наступят довольно быстро.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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