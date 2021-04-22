Психолог объяснила, как правильно реагировать на агрессию коллег
Важно в моменты ответного гнева взять паузу, чтобы совладать со своими эмоциями и не наговорить лишнего.
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Минимизировать негативные последствия от конфликта с коллегой по работе поможет правильное дыхание. Об этом сообщила психолог Алиса Метелина. В беседе с телеканалом "Звезда" она рассказала, как правильно реагировать в подобных случаях.
Эксперт отметила, что советы считать до десяти в данных ситуациях звучат не просто так. Дело в том, что в момент аффекта человека захлёстывает волна гнева, из-за чего можно совершить необдуманные и неадекватные поступки. Здесь необходимо выдержать паузу, чтобы не наговорить лишнего коллеге.
"Гнев длится около 12 минут. Надо взять тайм-аут. Поможет дыхание, оно посылает сигнал в мозг о том, что всё нормально. Мы дышим спокойно, равномерно, и напряжение уходит, злость снижается, а мы чувствуем себя более уравновешенными и можем адекватно оценивать ситуацию", — сказала Метелина.
Она отметила, что весьма действенным является дыхание по квадрату, когда вдох и выдох чередуются с задержкой. После этого нужно высказать коллеге претензии в спокойном тоне. Важно не выступать с ответной агрессией, а "добиться блага для психики и коллектива". Психолог также советуют держать некоторую дистанцию с человеком, с которым произошёл конфликт, чтобы не было повторения ситуации.
Ранее психолог объяснил, как избежать профессионального выгорания. Эксперт подчеркнул, что работа в любом случае должна приносить удовольствие, иначе проблемы с психическим здоровьем наступят довольно быстро.
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