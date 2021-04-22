В Крыму стартовали масштабные учения с участием более 10 тысяч военных — видео

В Крыму стартовал основной этап межвидовых учений войск Южного военного округа и ВДВ. Видео © VK / Минобороны России

Сегодня в Крыму стартовали масштабные межвидовые учения ВДВ (Воздушно-десантных войск РФ) и войск Южного военного округа (ЮВО), которые проходят в рамках внезапной проверки боеготовности. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Как уточнили в ведомстве, в основном этапе учений задействовано более 10 тысяч военных, 1,2 тысячи единиц техники и 40 боевых кораблей. Также стало известно, что на полуостров прибыл с проверкой министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Глава российского оборонного ведомства совершил облёт районов дислокации войск и боевой техники на вертолёте, а также проверил готовность к межвидовым учениям морской и сухопутной группировок. Кроме прочего, командующий войсками ЮВО генерал-полковник Александр Дворников зачитал министру доклад о запланированных действиях войск в ходе учений.

В практических действиях вооружённых сил на полигоне "Опук" принимают участие подразделения общевойсковой армии, объединения Военно-воздушных сил РФ (ВВС) и войск противовоздушной обороны (ПВО), а также боевые корабли и суда, подразделения береговых войск Черноморского флота (ЧФ), часть сил Каспийской флотилии ЮВО и подразделения Воздушно-десантных войск России (ВДВ).

Полигон "Опук" находится в 60 километрах от Феодосии и в 40 километрах от Керчи. Его суммарная площадь составляет 30 км, а глубина — 15 км. Оснащение полигона позволяет отрабатывать задачи по высадке (десантированию) войск и преодолению противодесантной обороны противника, проводить стрельбы по береговым целям корабельными артиллерийскими комплексами, а ещё использовать оперативно-тактическую и армейскую авиацию.

Ранее масштабные учения в Крыму анонсировали в Минобороны. Они предназначены для проверки боеготовности Вооружённых сил РФ. Отмечалось, что в манёврах, в частности, примут участие корабли Черноморского флота.

Авторы