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Песков назвал ситуацию вокруг российских дипломатов в Чехии истерикой

В Кремле и МИД неоднократно критиковали ультимативный тон Праги в общении с Москвой и призывали сменить стилистику на более взвешенную.

22 апреля 2021, 09:35
<p>Фото © <a href="http://kremlin.ru/events/president/news/60789/photos/59583" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Kremlin.ru </a></p>

Фото © Kremlin.ru

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал ситуацию вокруг российских дипломатов в Чехии истерикой и призвал дать им возможность сформулировать свои позиции. Речь об этом зашла в ходе его общения с журналистами в четверг.

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"Сейчас наши дипломаты работают. Мы, конечно же, ко всей этой истерике относимся крайне негативно. Это единственное, что я могу сказать. Давайте дадим возможность дипломатам сформулировать позиции", — призвал представитель Кремля.

В МИД РФ ранее назвали недопустимым ультимативный тон Чехии в отношении Москвы. Той же позиции придерживались и в Кремле: Песков охарактеризовал общение с Москвой в стилистике требований как бесперспективное.

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Напомним, Чехия решила выслать 18 российских дипломатов. Премьер-министр страны Андрей Бабиш заявил, что российские разведчики якобы могли иметь отношение к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. Также Чехия объявила в розыск двух россиян, обвиняемых Британией в отравлении Скрипалей, — Александра Петрова и Руслана Боширова. Однако затем Прага опровергла связь между розыском и высылкой дипломатов РФ. В российском МИД назвали действия Чехии фокусами. Позднее Чехия исключила "Росатом" из тендера на строительство АЭС.

Авторы
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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