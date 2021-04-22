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"Вопрос кризисный": Эколог указал на важность участия России в климатическом саммите

Он также заметил, что ухудшение отношений Москвы с Брюсселем и Вашингтоном не помогает в решении проблемы.

22 апреля 2021, 12:46
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Климатический онлайн-саммит, для участия в котором приглашена Россия, является очень важным событием для всего населения планеты. Об этом заявил эколог, председатель "Экологической вахты Сахалина" Дмитрий Лисицын.

"Любая встреча мировых лидеров — это всегда огромное событие, поскольку оказывает влияние на жизнь буквально большинства населения. В данном случае вопрос климата — кризисный, проблема, которая стоит очень остро", — приводит его слова телеканал "360".

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Лисицын уточнил, что этот вопрос имеет глобальный масштаб, и выразил надежду, что во время онлайн-саммита будут приняты правильные решения. Кроме того, мероприятие пройдёт в преддверии конференции ООН по климату, где будут обсуждаться вопросы выполнения Парижского климатического соглашения.

При этом эколог также обозначил проблему ухудшения отношений России с европейскими странами и США, ведь это плохо сказывается на решении экологических вопросов.

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Ранее в ходе Послания Федеральному собранию Владимир Путин заявил о необходимости новых подходов к развитию энергетики. И обозначил важность ответственного отношения к вопросу изменения климата.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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