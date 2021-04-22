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Слуцкий рассказал о будущем России в ПАСЕ после принятия резолюции по Навальному

По его словам, мы не собираемся идти на провокации и хлопать дверью в Совете Европы из-за кейса осуждённого блогера — "слишком много чести".

22 апреля 2021, 12:39

Фото © ТАСС / Дмитрий Серебряков / Михаил Климентьев / Пресс-служба Президента РФ

Россия продолжит работать в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), пока руководством страны не будет принято решения о членстве в данной организации. Об этом сообщил журналистам глава Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя принятую в четверг резолюцию с требованием освободить осуждённого оппозиционера Алексея Навального.

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ПАСЕ приняла резолюцию по Навальному, но Россия не будет её выполнять

"Пока не принято соответствующего решения руководством России в отношении членства в этой международной организации, мы будем упорно работать в ПАСЕ, как бы это ни было непросто", — заявил он.

По мнению Слуцкого, дискуссия вокруг ситуации с Навальным в ПАСЕ стала "бенефисом русофобов и праздником двойных стандартов".

"Однако мы также не собираемся идти на провокации и хлопать дверью в Совете Европы из-за кейса блогера — слишком много чести", — добавил парламентарий.

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Напомним, условный срок Алексея Навального по делу "Ив Роше" заменили на реальный 2 февраля. По решению суда за решёткой блогер проведёт около двух с половиной лет. Навального этапировали в Покровскую ИК № 2. Журналистка Мария Бутина сравнила условия содержания блогера в колонии с пионерским лагерем, однако уже вскоре он пожаловался на ухудшение здоровья. При этом во ФСИН сообщили об удовлетворительном состоянии осуждённого. Вместе с тем США пригрозили России последствиями в случае смерти Навального в колонии. В Кремле угрозы никак не восприняли.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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