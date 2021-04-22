Слуцкий рассказал о будущем России в ПАСЕ после принятия резолюции по Навальному

По его словам, мы не собираемся идти на провокации и хлопать дверью в Совете Европы из-за кейса осуждённого блогера — "слишком много чести".

Россия продолжит работать в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), пока руководством страны не будет принято решения о членстве в данной организации. Об этом сообщил журналистам глава Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя принятую в четверг резолюцию с требованием освободить осуждённого оппозиционера Алексея Навального.

"Пока не принято соответствующего решения руководством России в отношении членства в этой международной организации, мы будем упорно работать в ПАСЕ, как бы это ни было непросто", — заявил он.

По мнению Слуцкого, дискуссия вокруг ситуации с Навальным в ПАСЕ стала "бенефисом русофобов и праздником двойных стандартов".