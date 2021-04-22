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Регион
Опубликовано 22 апреля 2021, 15:39
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Слуцкий рассказал о будущем России в ПАСЕ после принятия резолюции по Навальному

По его словам, мы не собираемся идти на провокации и хлопать дверью в Совете Европы из-за кейса осуждённого блогера — "слишком много чести".

Россия продолжит работать в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), пока руководством страны не будет принято решения о членстве в данной организации. Об этом сообщил журналистам глава Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя принятую в четверг резолюцию с требованием освободить осуждённого оппозиционера Алексея Навального.

ПАСЕ приняла резолюцию по Навальному, но Россия не будет её выполнять
ПАСЕ приняла резолюцию по Навальному, но Россия не будет её выполнять

"Пока не принято соответствующего решения руководством России в отношении членства в этой международной организации, мы будем упорно работать в ПАСЕ, как бы это ни было непросто", — заявил он.

По мнению Слуцкого, дискуссия вокруг ситуации с Навальным в ПАСЕ стала "бенефисом русофобов и праздником двойных стандартов".

"Однако мы также не собираемся идти на провокации и хлопать дверью в Совете Европы из-за кейса блогера — слишком много чести", — добавил парламентарий.

Москалькова сообщила генсеку Совета Европы о нарушениях Навального в колонии
Москалькова сообщила генсеку Совета Европы о нарушениях Навального в колонии

Напомним, условный срок Алексея Навального по делу "Ив Роше" заменили на реальный 2 февраля. По решению суда за решёткой блогер проведёт около двух с половиной лет. Навального этапировали в Покровскую ИК № 2. Журналистка Мария Бутина сравнила условия содержания блогера в колонии с пионерским лагерем, однако уже вскоре он пожаловался на ухудшение здоровья. При этом во ФСИН сообщили об удовлетворительном состоянии осуждённого. Вместе с тем США пригрозили России последствиями в случае смерти Навального в колонии. В Кремле угрозы никак не восприняли.

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Фото © ТАСС / Дмитрий Серебряков / Михаил Климентьев / Пресс-служба Президента РФ

Марина Калегина
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