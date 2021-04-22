МОК запретил спортсменам преклонять колено на Олимпиадах в Токио и Пекине

Международный олимпийский комитет запретил спортсменам преклонять колено на соревнованиях и церемониях награждения в знак солидарности с различными акциями протеста во время летних Игр в Токио и зимних — в Пекине. Об этом говорится в заявлении пресс-службы МОК.

Ранее был проведён опрос о возможном ослаблении правила 50 Олимпийской хартии, которое запрещает любые "демонстрации или политическую, религиозную или расовую пропаганду" на олимпийских объектах. Однако большая часть высказалась против такого шага.

"Большинство участвовавших [в опросе] спортсменов не сочли уместным, чтобы спортсмены выражали индивидуальные взгляды во время церемонии открытия, на подиуме или на соревновательном поле", — говорится в сообщении.

Добавим, что за нарушение правил предусмотрены санкции, характер которых зависит от каждого конкретного случая. Диапазон ограничительных мер будет утверждён в ближайшее время.

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