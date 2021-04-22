ПАСЕ приняла резолюцию по Навальному, но Россия не будет её выполнять
Глава российской делегации Пётр Толстой напомнил, что блогер осуждён за мошенничество, поэтому попытки представить его в качестве политзаключённого и мученика совершенно неуместны.
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) призывает Россию освободить осуждённого оппозиционера Алексея Навального до начала июня 2021 года и предоставить ему медицинскую помощь, пока он находится в заключении. Соответствующую резолюцию организация приняла в рамках весенней сессии, проводимой в Страсбурге. Однако, как написал в своём телеграм-канале глава нашей делегации в ПАСЕ, вице-спикер Госдумы Пётр Толстой, Россия не будет выполнять ни резолюцию этой организации, ни другие политизированные решения институтов Совета Европы.
Толстой напомнил, что Навальный осуждён за мошенничество, а попытки представить его в качестве политзаключённого и мученика "с треском провалились".
"ПАСЕ приняла резолюцию по Навальному. Россия не будет выполнять политизированные решения ЕСПЧ и других институтов Совета Европы ни в отношении Крыма, ни в отношении Навального, ни какие-либо другие резолюции, если они приняты в отсутствие нашей делегации, противоречат нашей конституции или решению российского суда", — прокомментировал он.
Напомним, условный срок Алексея Навального по делу "Ив Роше" заменили на реальный 2 февраля. По решению суда за решёткой блогер проведёт около двух с половиной лет. Навального этапировали в Покровскую ИК № 2. Журналистка Мария Бутина сравнила условия содержания блогера в колонии с пионерским лагерем, однако уже вскоре он пожаловался на ухудшение здоровья. При этом во ФСИН сообщили об удовлетворительном состоянии осуждённого. Вместе с тем США пригрозили России последствиями в случае смерти Навального в колонии. В Кремле угрозы никак не восприняли.
Фото © Пресс-служба Бабушкинского суда