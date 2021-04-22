ПАСЕ приняла резолюцию по Навальному, но Россия не будет её выполнять

Глава российской делегации Пётр Толстой напомнил, что блогер осуждён за мошенничество, поэтому попытки представить его в качестве политзаключённого и мученика совершенно неуместны.

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) призывает Россию освободить осуждённого оппозиционера Алексея Навального до начала июня 2021 года и предоставить ему медицинскую помощь, пока он находится в заключении. Соответствующую резолюцию организация приняла в рамках весенней сессии, проводимой в Страсбурге. Однако, как написал в своём телеграм-канале глава нашей делегации в ПАСЕ, вице-спикер Госдумы Пётр Толстой, Россия не будет выполнять ни резолюцию этой организации, ни другие политизированные решения институтов Совета Европы.

Толстой напомнил, что Навальный осуждён за мошенничество, а попытки представить его в качестве политзаключённого и мученика "с треском провалились".