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МВД запретило 122 иностранцам въезд в Россию на 40 лет за участие в незаконных акциях

За последние три месяца московские полицейские не пустили в страну свыше 24 тысяч граждан других стран.

22 апреля 2021, 12:23

Фото © ТАСС / Новодережкин Антон

В отношении 122 иностранцев, принимавших участие в протестах и несанкционированных акциях в Москве, Министерством внутренних дел РФ были приняты решения о запрете въезда в Россию сроком на 40 лет. Об этом на заседании Комиссии по безопасности, миграционной политике и межнациональным отношениям в Общественной палате РФ сообщил начальник управления по вопросам миграции столичного ГУ МВД Дмитрий Сергиенко.

"В отношении 122 иностранных граждан, являющихся участниками несанкционированных акций и протестов на территории города Москвы, подразделениями по вопросам миграции приняты решения о неразрешении въезда на 40 лет", — сказал Сергиенко, зачитывая доклад по итогам работы управления за последние три месяца.

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Он также отметил, что московская полиция неустанно ведёт работу по ограничению въезда в страну иностранцев и лиц без гражданства, представляющих какую-либо угрозу общественной безопасности и порядку.

Как уточнил Сергиенко, всего за три месяца сотрудники столичной полиции не пустили в Россию 24 455 граждан других стран, потенциально склонных к правонарушениям.

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Ранее Лайф сообщал, что МВД увеличит срок временного пребывания иностранцам, незаконно находящимся в России. При этом ведомством принимаются все меры для защиты прав и свобод граждан других государств в условиях пандемии.

Авторы
Евгения Измайлова
Евгения Измайлова

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