В Москве задержали организаторов финансовой пирамиды, похитивших свыше 460 миллионов рублей
Против них возбудили ряд уголовных дел о мошенничестве. Фигуранты находятся под домашним арестом.
Фото © Pixabay
В Москве задержали организаторов финансовой пирамиды, похитивших свыше 460 миллионов рублей. Видео © МВД России
В столице задержали организаторов финансовой пирамиды, которые похитили более 460 миллионов рублей. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
"Задержаны четверо мужчин и женщина, подозреваемые в хищении денежных средств граждан путём мошенничества", — заявила Волк, слова которой приводятся на официальном сайте ведомства.
Как стало известно, заявления о мошенничестве в полицию подали более 120 человек. По словам граждан, они вложили деньги в некую микрофинансовую организацию, находящуюся в Печатниковом переулке, с обещанием ежемесячных выплат в размере 17–24% от пая. Однако взятые на себя обязательства компания так и не выполнила.
Согласно данным полиции, аферисты работали по принципу финансовой пирамиды, то есть обещали вкладчикам ежемесячные выплаты. Сначала мошенники даже исполняли заявленные обязательства за счёт новых пайщиков, но всё же в основной своей части деньги попросту выводились и похищались.
"По предварительным данным, сообщники получили от потерпевших свыше 460 миллионов рублей. По всем фактам противоправной деятельности возбуждены уголовные дела о мошенничестве", — указала Волк.
Всем задержанным уже предъявлены обвинения, сейчас они находятся под домашним арестом. При этом название компании, о которой идёт речь, не уточняется.
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