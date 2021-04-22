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В Москве задержали организаторов финансовой пирамиды, похитивших свыше 460 миллионов рублей

Против них возбудили ряд уголовных дел о мошенничестве. Фигуранты находятся под домашним арестом.

22 апреля 2021, 12:02

Фото © Pixabay

В Москве задержали организаторов финансовой пирамиды, похитивших свыше 460 миллионов рублей. Видео © МВД России

В столице задержали организаторов финансовой пирамиды, которые похитили более 460 миллионов рублей. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Задержаны четверо мужчин и женщина, подозреваемые в хищении денежных средств граждан путём мошенничества", — заявила Волк, слова которой приводятся на официальном сайте ведомства.

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Как стало известно, заявления о мошенничестве в полицию подали более 120 человек. По словам граждан, они вложили деньги в некую микрофинансовую организацию, находящуюся в Печатниковом переулке, с обещанием ежемесячных выплат в размере 17–24% от пая. Однако взятые на себя обязательства компания так и не выполнила.

Согласно данным полиции, аферисты работали по принципу финансовой пирамиды, то есть обещали вкладчикам ежемесячные выплаты. Сначала мошенники даже исполняли заявленные обязательства за счёт новых пайщиков, но всё же в основной своей части деньги попросту выводились и похищались.

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"По предварительным данным, сообщники получили от потерпевших свыше 460 миллионов рублей. По всем фактам противоправной деятельности возбуждены уголовные дела о мошенничестве", — указала Волк.

Всем задержанным уже предъявлены обвинения, сейчас они находятся под домашним арестом. При этом название компании, о которой идёт речь, не уточняется.

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А ранее Лайф рассказал, как крупный застройщик в Ленобласти обманул систему эскроу-счетов и тысячи дольщиков. Бизнесмены собирали с покупателей деньги по договорам бронирования квартир. Около шести тысяч клиентов передали застройщику более шести миллиардов рублей, однако ни жилья, ни своих денег обратно до сих пор не получили.

Авторы
Евгения Измайлова
Евгения Измайлова

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