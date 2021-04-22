Задержанный после голой фотосессии в Дубае российский IT-предприниматель возвращается в Москву
Рейс из ОАЭ с бизнесменом на борту прибудет в столичный аэропорт Домодедово сегодня вечером.
Алексей Концов. Фото © Involta
Задержанный после скандальной голой фотосессии в Дубае российский IT-предприниматель Алексей Концов, которого считали предполагаемым организатором съёмки, возвращается на родину. Об этом Лайфу сообщили в пресс-службе компании Involta, которую возглавляет бизнесмен.
"Спешим сообщить, что, по поступившей информации, Алекс Концов вылетел сегодня из Дубая в Москву рейсом EK131", — отметили в компании, добавив, что рейс прибудет в аэропорт Домодедово в 20:30 по московскому времени.
В российском генконсульстве в ОАЭ уточнили, что обвинения с подозреваемого в организации фотосессии сняты, его депортируют на родину.
Напомним, возмущение властей Дубая вызвала фотосессия с участием голых девушек на балконе одного из небоскрёбов. Скандальное видео появилось в соцсетях 3 апреля — его сняли очевидцы из другого здания. В итоге участниц съёмки задержали. Изначально сообщалось, что среди них было восемь россиянок, однако затем в Посольстве РФ Лайфу опровергли эту информацию. Девушек могло ждать довольно суровое наказание — тюремное заключение на срок до шести месяцев и уплата штрафа в размере пяти тысяч дирхамов (более 104 тысяч рублей), но моделей решили просто выслать из Эмиратов.
По подозрению в организации съёмки задержали и предпринимателя Алексея Концова. Позднее стало известно, что ещё одним предполагаемым организатором оказался украинец Виталий Гречин. Лайф рассказывал подробности его жизни.
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