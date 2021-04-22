Задержанный после голой фотосессии в Дубае российский IT-предприниматель возвращается в Москву

"Спешим сообщить, что, по поступившей информации, Алекс Концов вылетел сегодня из Дубая в Москву рейсом EK131", — отметили в компании, добавив, что рейс прибудет в аэропорт Домодедово в 20:30 по московскому времени.

Напомним, возмущение властей Дубая вызвала фотосессия с участием голых девушек на балконе одного из небоскрёбов. Скандальное видео появилось в соцсетях 3 апреля — его сняли очевидцы из другого здания. В итоге участниц съёмки задержали. Изначально сообщалось, что среди них было восемь россиянок, однако затем в Посольстве РФ Лайфу опровергли эту информацию. Девушек могло ждать довольно суровое наказание — тюремное заключение на срок до шести месяцев и уплата штрафа в размере пяти тысяч дирхамов (более 104 тысяч рублей), но моделей решили просто выслать из Эмиратов.