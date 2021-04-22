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Задержанный после голой фотосессии в Дубае российский IT-предприниматель возвращается в Москву

Рейс из ОАЭ с бизнесменом на борту прибудет в столичный аэропорт Домодедово сегодня вечером.

22 апреля 2021, 11:48
<p>Алексей Концов. Фото © <a href="https://involta.ru/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Involta</a></p>

Алексей Концов. Фото © Involta

Задержанный после скандальной голой фотосессии в Дубае российский IT-предприниматель Алексей Концов, которого считали предполагаемым организатором съёмки, возвращается на родину. Об этом Лайфу сообщили в пресс-службе компании Involta, которую возглавляет бизнесмен.

"Спешим сообщить, что, по поступившей информации, Алекс Концов вылетел сегодня из Дубая в Москву рейсом EK131", — отметили в компании, добавив, что рейс прибудет в аэропорт Домодедово в 20:30 по московскому времени.

В российском генконсульстве в ОАЭ уточнили, что обвинения с подозреваемого в организации фотосессии сняты, его депортируют на родину.

ОАЭ выслали 11 из 12 украинок, задержанных за скандальную голую фотосессию

ОАЭ выслали 11 из 12 украинок, задержанных за скандальную голую фотосессию

Напомним, возмущение властей Дубая вызвала фотосессия с участием голых девушек на балконе одного из небоскрёбов. Скандальное видео появилось в соцсетях 3 апреля — его сняли очевидцы из другого здания. В итоге участниц съёмки задержали. Изначально сообщалось, что среди них было восемь россиянок, однако затем в Посольстве РФ Лайфу опровергли эту информацию. Девушек могло ждать довольно суровое наказание — тюремное заключение на срок до шести месяцев и уплата штрафа в размере пяти тысяч дирхамов (более 104 тысяч рублей), но моделей решили просто выслать из Эмиратов.

По подозрению в организации съёмки задержали и предпринимателя Алексея Концова. Позднее стало известно, что ещё одним предполагаемым организатором оказался украинец Виталий Гречин. Лайф рассказывал подробности его жизни.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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