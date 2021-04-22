Москалькова переизбрана главным омбудсменом России ещё на пять лет

Она находится в этой должности с 2016 года, а её кандидатуру предложил лично президент РФ.

Татьяна Москалькова переизбрана уполномоченным по правам человека в России ещё на пять лет. Соответствующее предложение поддержала Госдума.

Единственным конкурентом Москальковой был первый замглавы Комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Иван Сухарев.