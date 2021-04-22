Москалькова переизбрана главным омбудсменом России ещё на пять лет
Она находится в этой должности с 2016 года, а её кандидатуру предложил лично президент РФ.
Фото © ТАСС / Михаил Терещенко
Татьяна Москалькова переизбрана уполномоченным по правам человека в России ещё на пять лет. Соответствующее предложение поддержала Госдума.
Единственным конкурентом Москальковой был первый замглавы Комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Иван Сухарев.
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Напомним, кандидатуру Москальковой для переизбрания в должности внёс президент России Владимир Путин. Это произошло после доклада омбудсмена о результатах работы за последние пять лет. Она занимает этот пост с 2016 года.
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