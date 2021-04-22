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Регион
Опубликовано 22 апреля 2021, 14:30

Москалькова переизбрана главным омбудсменом России ещё на пять лет

Фото © ТАСС / Михаил Терещенко

Фото © ТАСС / Михаил Терещенко

Она находится в этой должности с 2016 года, а её кандидатуру предложил лично президент РФ.

Татьяна Москалькова переизбрана уполномоченным по правам человека в России ещё на пять лет. Соответствующее предложение поддержала Госдума.

Единственным конкурентом Москальковой был первый замглавы Комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Иван Сухарев.

205 тысяч обращений и поддержка 1,5 млн человек: Москалькова отчиталась перед Путиным за пять лет своей работы
205 тысяч обращений и поддержка 1,5 млн человек: Москалькова отчиталась перед Путиным за пять лет своей работы

Напомним, кандидатуру Москальковой для переизбрания в должности внёс президент России Владимир Путин. Это произошло после доклада омбудсмена о результатах работы за последние пять лет. Она занимает этот пост с 2016 года.

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Артур Лапсаков
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