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"Дело в особом подходе": Хинштейн объяснил жёсткие действия силовиков на несогласованной акции в Петербурге

Собеседник Лайфа не исключил, что решение принималось руководителями силовых структур именно на уровне города.

22 апреля 2021, 11:28

Фото © ТАСС / Сергей Савостьянов

Санкт-Петербург оказался лидером по числу задержанных на несогласованной акции в поддержку Алексея Навального. Эту информацию в беседе с Лайфом подтвердил депутат Госдумы, экс-советник директора Росгвардии Александр Хинштейн. Он также обратил внимание, что действия силовиков в Северной столице выглядели намного жёстче, чем можно было наблюдать в Москве.

Один из эпизодов действий силовиков в Петербурге.

Видео © Telegram /"ОВД-инфо"

"Возможно, это связано с особыми подходами, которые реализовывали руководители силовых структур этого города. При этом надо понимать, что применение любых мер реагирования относится именно к органам внутренних дел, не к Росгвардии. Росгвардия — это призванные силы, условно говоря — мускулы, которые напрягают при помощи мозга", ответил Лайфу Александр Хинштейн.

Жёсткое задержание в Санкт-Петербурге.

Видео © Telegram / "Медиазона"

Напомним, что в Санкт-Петербурге сотрудники полиции задержали более 800 участников несогласованной акции. Такие цифры по состоянию на утро 22 апреля привёл правозащитный портал "ОВД-Инфо". В число лидеров по задержанию попала Уфа — 119 человек. В остальных городах — меньше сотни. В Москве на акции в поддержку Навального задержали 30 человек. В целом по России задержано около 1700 участников митингов.

Ещё одно жёсткое задержание в Петербурге. Предположительно, с применением электрошокера.

Видео © Telegram / "Бумага"

Отметим, что особой массовости организаторы митинга не добились: например, в 12-миллионной столице на митинг вышло только примерно 6000 человек, то есть ничтожная доля одного процента от общего числа населения. Ещё меньше людей вышло на акцию в Санкт-Петербурге. Там также с наступлением темноты митинг завершился: люди сами разошлись. Лайф рассказывал, как акции протеста прошли в городах Сибири. Спойлер: людей было гораздо меньше, чем анонсировали организаторы.

Авторы
Яна Недомолкина
Яна Недомолкина
Кристина Шайдуллина
Кристина Шайдуллина

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