Бывшего полковника ФСБ Черкалина отправили в колонию на 7 лет — видео

Кирилл Черкалин находился под стражей с апреля 2019 года. По версии следствия, он получил 850 тысяч долларов от одной компании за покровительство. А также вместе с подчинёнными заставил другого бизнесмена передать им долю в уставном капитале его акционерного общества на 490 миллионов рублей. В начале расследования стало известно, что у бывшего полковника и близких к нему людей конфисковали активы на шесть миллиардов рублей, которые изъяли в казну.