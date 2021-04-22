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Бывшего полковника ФСБ Черкалина отправили в колонию на 7 лет — видео

Его лишили воинского звания. У подсудимого и его близких было изъято и арестовано имущество на шесть миллиардов рублей.

22 апреля 2021, 11:20

Кирилла Черкалина приговорили к семи годам колонии строгого режима и лишили воинского звания. Видео © LIFE

Суд приговорил бывшего начальника отдела управления "К" ФСБ России Кирилла Черкалина, обвиняемого в получении взятки в размере 850 тысяч долларов и мошенничестве, к семи годам колонии строгого режима и лишил воинского звания. Вину Черкалин признал.

Напомним, прокурор запросила для Черкалина 11 лет колонии и предложила оштрафовать на 34,3 миллиона.

Потерпевшие потребовали с бывшего полковника ФСБ Черкалина 16,5 млрд рублей

Потерпевшие потребовали с бывшего полковника ФСБ Черкалина 16,5 млрд рублей

Кирилл Черкалин находился под стражей с апреля 2019 года. По версии следствия, он получил 850 тысяч долларов от одной компании за покровительство. А также вместе с подчинёнными заставил другого бизнесмена передать им долю в уставном капитале его акционерного общества на 490 миллионов рублей. В начале расследования стало известно, что у бывшего полковника и близких к нему людей конфисковали активы на шесть миллиардов рублей, которые изъяли в казну.

Авторы
Сидорова Эмила
Сидорова Эмила

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