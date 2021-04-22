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МИД РФ пообещал минимизировать ущерб для россиян в Чехии от высылки дипломатов

В Кремле и в МИД неоднократно критиковали ультимативный тон Праги в общении с Москвой и призывали сменить стилистику на более взвешенную.

22 апреля 2021, 11:02

Фото © ТАСС / Шарифулин Валерий

Российская сторона постарается минимизировать риски для находящихся в Чехии наших сограждан на фоне ухудшения отношений двух стран и взаимной высылки дипломатов. Об этом заявил в четверг заместитель главы российского МИД Сергей Вершинин.

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"Мы не можем принять какие-либо дискриминационные, необоснованные действия в отношении России. Мы на них даём соответствующие ответы, о которых вы знаете. Но в любой ситуации, я думаю, надо сделать так, чтобы ущерб для наших граждан был минимальный. И это будет сделано", — приводит слова дипломата РИА "Новости".

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал ситуацию вокруг российских дипломатов в Чехии истерикой и призвал дать им возможность сформулировать свои позиции.

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Напомним, что 17 апреля Чехия решила выслать 18 российских дипломатов. Премьер-министр страны Андрей Бабиш заявил, что российские разведчики якобы могли иметь отношение к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. Позже Прага не исключила высылки ещё 60 российских дипломатов. Это произойдёт, если до полудня 22 апреля Москва не вернёт на свои места в дипломатическое представительство всех высланных из РФ сотрудников чешского посольства.

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В МИД РФ назвали недопустимым ультимативный тон Чехии в отношении Москвы. Той же позиции придерживались и в Кремле: Песков охарактеризовал общение с Москвой в стилистике требований как бесперспективное.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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