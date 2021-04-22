Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Москалькова сообщила генсеку Совета Европы о нарушениях Навального в колонии

Правозащитнице известно как минимум о 14 эпизодах, когда осуждённый отказывался выполнять обязанности дежурного по отряду, заправлять свою постель, нарушал распорядок дня и одевался не по форме.

22 апреля 2021, 10:49
<p>Фото © ТАСС / Евгений Разумный / Пресс-служба Мосгорсуда</p>

Фото © ТАСС / Евгений Разумный / Пресс-служба Мосгорсуда

Осуждённый оппозиционер Алексей Навальный 14 раз нарушил порядок содержания в Покровской ИК № 2. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова в ответном обращении к генсеку Совета Европы Марии Пейчинович-Бурич, передаёт "Интерфакс".

"Серьёзных опасений нет": Москалькова сообщила о посещении Навального гражданскими врачами

"Серьёзных опасений нет": Москалькова сообщила о посещении Навального гражданскими врачами

"Навальный допустил 14 нарушений установленного порядка отбывания наказания (отказ выполнять обязанности дежурного по отряду, отказ заправлять свою постель, нарушение распорядка дня, нарушение ношения формы одежды), за что к нему применялись меры взыскания в виде выговоров", — указано в письме Москальковой.

Ранее омбудсмен рассказала, что находящегося в стационаре Владимирской областной больницы для осуждённых Алексея Навального посещали гражданские врачи. Специалисты пришли к выводу, что серьёзных угроз для его здоровья нет.

Личный окулист Навального написала в Twitter, что он здоров

Личный окулист Навального написала в Twitter, что он здоров

Напомним, условный срок Алексея Навального по делу "Ив Роше" заменили на реальный 2 февраля. По решению суда за решёткой блогер проведёт около двух с половиной лет. Навального этапировали в Покровскую ИК № 2. Журналистка Мария Бутина сравнила условия содержания блогера в колонии с пионерским лагерем, однако уже вскоре он пожаловался на ухудшение здоровья. При этом во ФСИН сообщили об удовлетворительном состоянии осуждённого. Вместе с тем США пригрозили России последствиями в случае смерти Навального в колонии. В Кремле угрозы никак не восприняли.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

"Дело в особом подходе": Хинштейн объяснил жёсткие действия силовиков на несогласованной акции в Петербурге

сегодня в 11:28

Москалькова переизбрана главным омбудсменом России ещё на пять лет

сегодня в 11:30

Задержанный после голой фотосессии в Дубае российский IT-предприниматель возвращается в Москву

сегодня в 11:48

Клинцевич предложил Зеленскому встретиться с Путиным в российском Крыму

сегодня в 12:20

В Омской области парень зарезал свою взрослую подругу, которая совратила его в 15 лет и родила сына

сегодня в 12:17

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1