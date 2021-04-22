Москалькова сообщила генсеку Совета Европы о нарушениях Навального в колонии

Осуждённый оппозиционер Алексей Навальный 14 раз нарушил порядок содержания в Покровской ИК № 2. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова в ответном обращении к генсеку Совета Европы Марии Пейчинович-Бурич, передаёт "Интерфакс".

"Навальный допустил 14 нарушений установленного порядка отбывания наказания (отказ выполнять обязанности дежурного по отряду, отказ заправлять свою постель, нарушение распорядка дня, нарушение ношения формы одежды), за что к нему применялись меры взыскания в виде выговоров", — указано в письме Москальковой.

Ранее омбудсмен рассказала, что находящегося в стационаре Владимирской областной больницы для осуждённых Алексея Навального посещали гражданские врачи. Специалисты пришли к выводу, что серьёзных угроз для его здоровья нет.

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