Москалькова сообщила генсеку Совета Европы о нарушениях Навального в колонии

Правозащитнице известно как минимум о 14 эпизодах, когда осуждённый отказывался выполнять обязанности дежурного по отряду, заправлять свою постель, нарушал распорядок дня и одевался не по форме.

Осуждённый оппозиционер Алексей Навальный 14 раз нарушил порядок содержания в покровской ИК № 2. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова в ответном обращении к генсеку Совета Европы Марии Пейчинович-Бурич, передаёт "Интерфакс".

"Навальный допустил 14 нарушений установленного порядка отбывания наказания (отказ выполнять обязанности дежурного по отряду, отказ заправлять свою постель, нарушение распорядка дня, нарушение ношения формы одежды), за что к нему применялись меры взыскания в виде выговоров", — указано в письме Москальковой.