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Регион
Опубликовано 22 апреля 2021, 13:49
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Москалькова сообщила генсеку Совета Европы о нарушениях Навального в колонии

Фото © ТАСС / Евгений Разумный / Пресс-служба Мосгорсуда

Фото © ТАСС / Евгений Разумный / Пресс-служба Мосгорсуда

Правозащитнице известно как минимум о 14 эпизодах, когда осуждённый отказывался выполнять обязанности дежурного по отряду, заправлять свою постель, нарушал распорядок дня и одевался не по форме.

Осуждённый оппозиционер Алексей Навальный 14 раз нарушил порядок содержания в покровской ИК № 2. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова в ответном обращении к генсеку Совета Европы Марии Пейчинович-Бурич, передаёт "Интерфакс".

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"Навальный допустил 14 нарушений установленного порядка отбывания наказания (отказ выполнять обязанности дежурного по отряду, отказ заправлять свою постель, нарушение распорядка дня, нарушение ношения формы одежды), за что к нему применялись меры взыскания в виде выговоров", — указано в письме Москальковой.

Ранее омбудсмен рассказала, что находящегося в стационаре Владимирской областной больницы для осуждённых Алексея Навального посещали гражданские врачи. Специалисты пришли к выводу, что серьёзных угроз для его здоровья нет.

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Напомним, условный срок Алексея Навального по делу "Ив Роше" заменили на реальный 2 февраля. По решению суда за решёткой блогер проведёт около двух с половиной лет. Навального этапировали в Покровскую ИК № 2. Журналистка Мария Бутина сравнила условия содержания блогера в колонии с пионерским лагерем, однако уже вскоре он пожаловался на ухудшение здоровья. При этом во ФСИН сообщили об удовлетворительном состоянии осуждённого. Вместе с тем США пригрозили России последствиями в случае смерти Навального в колонии. В Кремле угрозы никак не восприняли.

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Марина Калегина
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