Продавец мефедрона за крипту спалился на покупке кроссовок

Житель подмосковного Щёлкова приобрёл самые обычные кроссовки и тем самым раскрыл своё участие в наркобизнесе. Об этом Лайфу сообщил источник.

По информации нашего собеседника, 20-летний Юрий Б. из посёлка Медвежьи Озёра произвёл конвертирование биткоинов в рубли за незаконное размещение "закладок" с мефедроном на территории региона, после чего на банковскую карту, открытую на его имя, поступили денежные средства в размере 15 100 рублей. А 9 апреля парень совершил покупку спортивных кроссовок стоимостью менее восьми тысяч рублей с этой самой карты.

Как уточнил источник, против молодого человека возбуждено уголовное дело по статье о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества. Самого горе-продавца задержали.

Ранее мы писали, что популярный комик из "Открытого микрофона" Алексей Рябчиков был задержан в Москве из-за пакета с подозрительными таблетками. Сам Алексей при этом заверил, что это было всего лишь снотворное, однако его делу совершенно не помогает тот факт, что парня поймали во время поиска закладки.

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