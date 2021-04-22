"Настроение у него было мужское, без соплей": Адвокат рассказал о встрече с Ефремовым

Актёр Михаил Ефремов, который отбывает наказание за смертельное ДТП, уже давно освоился в местах не столь отдалённых. На данный момент самочувствие у него хорошее, жалоб нет. Об этом Лайфу сообщил адвокат актёра Пётр Хархорин.

"Я вчера у него был. Он живой, здоровый. Улыбается и радуется, ни на что мне не жаловался. К нему отношение там очень хорошее, потому что он человек хороший. В танец он не пустился, увидев меня, настроение у него было нормальное мужское, без соплей", — пояснил адвокат.

По словам Хархорина, в силу возраста у Ефремова, конечно, есть проблемы со здоровьем, тем более актёр давно страдает астмой и диабетом. Однако за ним следят медики, а в случае недомогания артиста освобождают от работы. Также адвокат сообщил, что в скором времени он вместе со своим звёздным подзащитным будет обжаловать приговор, все соответствующие документы уже подписаны, отметил собеседник Лайфа.

Напомним, осенью 2020 года Пресненский суд столицы признал Михаила Ефремова виновным в смертельном ДТП в центре Москвы и приговорил к восьми годам колонии. Актёра этапировали в "звёздную" колонию в Белгородской области, где ранее отбывали наказание футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев. Артист освоился в исправительном учреждении: вышел на работу на швейное производство и в шутку заявил, что "работает Зевсом". С другими заключёнными и администрацией отношения у него сложились уважительные, все называют его дядей Мишей. А в начале февраля актёра этапировали в московское СИЗО для участия в следственных действиях по делу о лжесвидетелях.

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