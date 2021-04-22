Застрелившего сожительницу в магазине Ижевска мужчину нашли мёртвым

Тела двух жителей Ижевска, находившихся в розыске по подозрению в причастности к убийству местной жительницы, найдены в заброшенном доме в деревне Мукшур Агрызского района Татарстана. Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета.

"В заброшенном доме в деревне Мукшур Агрызского района обнаружены тела 35-летнего и 42-летнего жителей города Ижевска с огнестрельными ранениями", — говорится в записи.

Правоохранители нашли их накануне, 21 апреля. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство двух или более лиц".

В ходе расследования расправы над 37-летней женщиной в магазине одежды в Ижевске было установлено, что причастные к преступлению злоумышленники могли скрываться в деревне, где проживал отец одного из них. Сотрудники правоохранительных органов обнаружили заброшенный дом, где находились подозреваемые, и блокировали его. Оказавшись в западне, один из мужчин застрелил другого, а после покончил с собой.

Сейчас проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее Лайф рассказывал, что житель Зеленограда выстрелил в голову сожительнице из травматического оружия, от чего та скончалась на месте. После этого 66-летний мужчина покончил жизнь самоубийством.

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