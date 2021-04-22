"Пока не нашли": Песков рассказал об учебнике, о котором Путин сообщил в Послании Федеральному собранию
Представитель Кремля отметил, что поинтересуется у президента, в каком именно пособии он не смог найти информацию о Сталинградской битве.
Фото © ТАСС / Михаил Климентьев
Представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал журналистам, что учебник без упоминания Сталинградской битвы, о котором во время Послания Федеральному собранию заявил президент России Владимир Путин, пока не нашли.
"Просмотрели многие учебники, пока не нашли. Я поинтересуюсь у президента, о каком учебнике он говорил", — сказал Песков журналистам.
Напомним, во время оглашения Послания Федеральному собранию Путин заявил, что некоторые современные школьные учебники упускают такое событие Второй мировой войны, как Сталинградская битва, это удивляет.
Глава государства также заявил, что всем семьям в стране, в которых подрастают школьники, в том числе будущие первоклассники, в августе будет выплачено по десять тысяч рублей на каждого ребёнка. Позже министр труда и социальной защиты Антон Котяков сообщил, что для того, чтобы получить данную выплату, необходимо будет лишь подать заявление онлайн, а всю остальную работу возьмёт на себя государство. Всего на это уйдёт около 170 миллиардов рублей.
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