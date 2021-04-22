Лукашенко прибыл в Москву для встречи с Путиным — видео
Переговоры лидеров двух стран начнутся ближе к вечеру.
Фото © ТАСС / Стасевич Андрей
Белорусский лидер Александр Лукашенко прибыл в Москву. Видео © Телеграм-канал "Пул Первого"
Лидер Белоруссии Александр Лукашенко прибыл в российскую столицу, где встретится с президентом РФ Владимиром Путиным. Кадры из аэропорта появились в социальных сетях.
Как уже писал Лайф, во время переговоров лидеры двух стран обсудят актуальную повестку белорусско-российских отношений, при этом более предметно остановятся на вопросах торгово-экономического взаимодействия, в том числе в продолжение состоявшихся ранее встреч и телефонных разговоров.
Кроме того, будет затронута тема совместного противостояния пандемии CoViD-19, а также главы государств обсудят дальнейшие шаги по восстановлению полноценного транспортного сообщения. В числе приоритетных вопросов и союзная тематика.
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