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Лукашенко прибыл в Москву для встречи с Путиным — видео

Переговоры лидеров двух стран начнутся ближе к вечеру.

22 апреля 2021, 09:51

Фото © ТАСС / Стасевич Андрей

Белорусский лидер Александр Лукашенко прибыл в Москву. Видео © Телеграм-канал "Пул Первого"

Лидер Белоруссии Александр Лукашенко прибыл в российскую столицу, где встретится с президентом РФ Владимиром Путиным. Кадры из аэропорта появились в социальных сетях.

В Кремле обозначили темы встречи Путина и Лукашенко 22 апреля

В Кремле обозначили темы встречи Путина и Лукашенко 22 апреля

Как уже писал Лайф, во время переговоров лидеры двух стран обсудят актуальную повестку белорусско-российских отношений, при этом более предметно остановятся на вопросах торгово-экономического взаимодействия, в том числе в продолжение состоявшихся ранее встреч и телефонных разговоров.

Кроме того, будет затронута тема совместного противостояния пандемии CoViD-19, а также главы государств обсудят дальнейшие шаги по восстановлению полноценного транспортного сообщения. В числе приоритетных вопросов и союзная тематика.

Авторы
Сидорова Эмила
Сидорова Эмила

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