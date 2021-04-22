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Песков уточнил, при каком условии Путин ответит Зеленскому на предложение встретиться в Донбассе

Российскому лидеру ранее доложили о предложениях украинской стороны, но Путину было не до него: глава государства готовился к Посланию Федеральному собранию.

22 апреля 2021, 09:50
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<p>Фото © <a href="http://kremlin.ru/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Kremlin.ru </a></p>

Фото © Kremlin.ru

Президент России Владимир Путин ответит на предложение украинского лидера Владимира Зеленского по поводу встречи в Донбассе, если посчитает необходимым. Об этом заявил журналистам в четверг пресс-секретарь главы Российского государства Дмитрий Песков.

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"Если президент посчитает необходимым, он ответит сам", — отрезал представитель Кремля.

Напомним, накануне президент Украины Владимир Зеленский предложил лидеру России Владимиру Путину провести встречу "в любой точке украинского Донбасса". В этом обращении он также вспомнил слова Путина о том, что в драке нужно бить первым. Президент Украины отметил, что, в отличие от драки, в войне проигрывают все стороны. Пресс-секретарь российского лидера отметил, что Путину доложили о предложении Зеленского встретиться в Донбассе. Однако ознакомился ли с ним глава государства, неизвестно, так как он полночи готовился к Посланию Федеральному собранию.

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А ранее встретиться с Путиным захотел и глава делегации Киева в Трёхсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук. В Кремле его предложение пока не рассмотрели.

Авторы
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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