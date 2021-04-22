"Врачи буквально спасали жизнь": Разин назвал причину тяжёлой болезни Верки Сердючки

Известный украинский артист Андрей Данилко, выступающий под псевдонимом Верка Сердючка, уже долгое время находится в тяжёлой депрессии. Об этом рассказал продюсер "Ласкового мая" Андрей Разин.

По словам Разина, в 2007 году после Евровидения российская сторона якобы устроила травлю Данилко из-за песни, которую он тогда спел. К слову, композиция Dancing Lasha Tumbai принесла певцу тогда второе место. После жёсткой критики выступления Сердючки в России прекратились. Как отметил продюсер "Ласкового мая", это событие окончательно добило артиста.

"Конечно, травлю Андрей не мог пережить. Он тонкой души человек и очень болезненно отнёсся к этому. Андрей заболел. У него была глубочайшая депрессия. Врачи буквально спасали ему жизнь", — написал Разин на своей странице в "Инстаграме".

Ранее украинский продюсер Юрий Никитин, который сотрудничает с Веркой Сердючкой, сообщил о тяжёлой болезни артиста. При этом он не уточнил, какой именно. Отмечалось также, что заболевание Андрея Данилко "гораздо серьёзнее, чем кажется на первый взгляд". Однако чуть позже менеджер Сердючки объяснил заявления о тяжёлой болезни артиста. Оказалось, что на самом деле у певца не столь глобальные проблемы со здоровьем.

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