Песков не считает, что подготовка переворота в Белоруссии повлияет на интеграцию с РФ

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков не считает, что ситуация с подготовкой убийства президента Белоруссии Александра Лукашенко и дальнейшего госпереворота может повлиять на ход интеграции республики с РФ.

"Я не думаю, что это какие-то взаимосвязанные вещи", — сказал представитель Кремля журналистам.

Он отметил, что интеграционные процессы в рамках Союзного государства никак не пересекаются с внешними угрозами и непрекращающимися попытками вмешательства Запада во внутренние дела РФ и Белоруссии. Такие действия находятся "совсем в другой реальности", с которой "нам жить ещё долго".

Напомним, ранее белорусский президент заявил, что санкцию на организацию покушения на него дало высшее политическое руководство США. План готовившегося в стране военного переворота предполагал не менее трёх сценариев, об этом рассказал глава КГБ Белоруссии. На одной из встреч заговорщиков организатор переворота Юрий Зенкович утверждал, что в случае неудачи за него заступится Госдепартамент Соединённых Штатов.

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