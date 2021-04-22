Посол Евросоюза заявил, что отношения с Россией ещё "не достигли дна"
Ситуация обострилась после того, как Чехия приняла решение выслать 18 сотрудников Посольства РФ в Праге.
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Отношения России и Евросоюза пока "не достигли дна", хоть и продолжают ухудшаться. Об этом заявил глава представительства ЕС в РФ Маркус Эдерер на конференции Ассоциации европейского бизнеса "Россия и Европа в завтрашнем мире".
"Последние высказывания министров иностранных дел говорят о том, что отношения, конечно, ухудшаются. Пока мы даже, возможно, не достигли дна", — сказал Эдерер.
Отношения ЕС и России обострились после того, как Чехия решила выслать 18 российских дипломатов. Премьер-министр страны Андрей Бабиш заявил, что российские разведчики якобы могли иметь отношение к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. Также Чехия объявила в розыск двух россиян, обвиняемых Британией в отравлении Скрипалей, — Александра Петрова и Руслана Боширова. Однако затем Прага опровергла связь между розыском и высылкой дипломатов РФ. В российском МИД назвали действия Чехии фокусами. Позднее Чехия исключила "Росатом" из тендера на строительство АЭС.
Ранее первый вице-премьер Чехии Ян Гамачек допустил высылку из Праги всех российских дипломатов. Это будет означать разрыв дипотношений с Россией, но политик заверил, что он к этому готов.
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