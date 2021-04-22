Посол Евросоюза заявил, что отношения с Россией ещё "не достигли дна"

Отношения России и Евросоюза пока "не достигли дна", хоть и продолжают ухудшаться. Об этом заявил глава представительства ЕС в РФ Маркус Эдерер на конференции Ассоциации европейского бизнеса "Россия и Европа в завтрашнем мире".

"Последние высказывания министров иностранных дел говорят о том, что отношения, конечно, ухудшаются. Пока мы даже, возможно, не достигли дна", — сказал Эдерер.

Ранее первый вице-премьер Чехии Ян Гамачек допустил высылку из Праги всех российских дипломатов. Это будет означать разрыв дипотношений с Россией, но политик заверил, что он к этому готов.

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