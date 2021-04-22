Песков объяснил, по какому принципу будут назначены выплаты неполным семьям с детьми
Ранее Владимир Путин в Послании Федеральному собранию поручил с 1 июля 2021 года назначить ежемесячные пособия родителям-одиночкам.
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Выплаты неполным семьям с детьми в возрасте от восьми до 16 лет будут назначаться по принципу нуждаемости. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Это основано на понятии нуждаемости. Здесь главный принцип — это принцип нуждаемости", — заявил официальный представитель Кремля журналистам.
Ранее российский лидер в Послании Федеральному собранию поручил с 1 июля 2021 года назначить выплаты на детей в возрасте от восьми до 16 лет, которые воспитываются в неполных семьях (в среднем — 5650 рублей в месяц). Глава государства подчеркнул, что детей, растущих в неполных семьях, нужно поддержать отдельно.
Кроме того, выплаты будут распространены на беременных женщин, находящихся в трудной материальной ситуации. Их размер в среднем составит 6350 рублей в месяц. А семьям, где есть дети школьного возраста и будущие первоклассники, в преддверии нового учебного года выплатят по 10 000 рублей.
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