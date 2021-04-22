Песков объяснил, по какому принципу будут назначены выплаты неполным семьям с детьми

Выплаты неполным семьям с детьми в возрасте от восьми до 16 лет будут назначаться по принципу нуждаемости. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Ранее российский лидер в Послании Федеральному собранию поручил с 1 июля 2021 года назначить выплаты на детей в возрасте от восьми до 16 лет, которые воспитываются в неполных семьях (в среднем — 5650 рублей в месяц). Глава государства подчеркнул, что детей, растущих в неполных семьях, нужно поддержать отдельно.