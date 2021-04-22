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Песков объяснил, по какому принципу будут назначены выплаты неполным семьям с детьми

Ранее Владимир Путин в Послании Федеральному собранию поручил с 1 июля 2021 года назначить ежемесячные пособия родителям-одиночкам.

22 апреля 2021, 10:17
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Выплаты неполным семьям с детьми в возрасте от восьми до 16 лет будут назначаться по принципу нуждаемости. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Это основано на понятии нуждаемости. Здесь главный принцип — это принцип нуждаемости", — заявил официальный представитель Кремля журналистам.

Мишустин заявил, что родители школьников должны получить выплаты "без волокиты"

Мишустин заявил, что родители школьников должны получить выплаты "без волокиты"

Ранее российский лидер в Послании Федеральному собранию поручил с 1 июля 2021 года назначить выплаты на детей в возрасте от восьми до 16 лет, которые воспитываются в неполных семьях (в среднем — 5650 рублей в месяц). Глава государства подчеркнул, что детей, растущих в неполных семьях, нужно поддержать отдельно.

Кроме того, выплаты будут распространены на беременных женщин, находящихся в трудной материальной ситуации. Их размер в среднем составит 6350 рублей в месяц. А семьям, где есть дети школьного возраста и будущие первоклассники, в преддверии нового учебного года выплатят по 10 000 рублей.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова
Юнашев Александр
Юнашев Александр

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