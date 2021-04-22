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"Цели достижимы": Академик РАН оценил возможность создания в России эпидемиологического щита

Поручение о разработке в течение четырёх дней тест-систем для выявления вирусов тоже выполнимо, ведь вся база для этого уже выстроена.

22 апреля 2021, 10:32
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Обозначенные президентом РФ Владимиром Путиным задачи по созданию к 2030 году надёжного щита в сфере санитарной и биологической безопасности вполне достижимы. Об этом заявил академик РАН, заведующий кафедрой клинической иммунологии и аллергологии Сеченовского университета Александр Караулов.

"Обозначенные президентом цели вполне реальные, они достижимы. Просто нужно использовать возможности всех исследователей вне зависимости от их ведомственной принадлежности", — приводит его слова RT.

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Караулов заметил, что в России в борьбе с вирусами уже создан определённый задел после пандемии ковида. Это поможет справиться с внедрением инноваций даже несмотря на не самый большой срок, поставленный главой государства.

Однако помимо учёных РАН важна и роль университетов, которые дают прилив новых сил и готовят студентов и аспирантов, трудящихся в лабораториях. Также для решения вопроса необходимо развивать российскую платформу анализа геномов всех возбудителей инфекций, добавил Караулов.

Задачу учёным в течение четырёх дней разработать свои тест-системы к новому потенциальному вирусу тоже выполнить можно, ведь в стране уже выстроена вся федеральная система, прежде всего на базе учреждений Роспотребнадзора.

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Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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