"Цели достижимы": Академик РАН оценил возможность создания в России эпидемиологического щита
Поручение о разработке в течение четырёх дней тест-систем для выявления вирусов тоже выполнимо, ведь вся база для этого уже выстроена.
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Обозначенные президентом РФ Владимиром Путиным задачи по созданию к 2030 году надёжного щита в сфере санитарной и биологической безопасности вполне достижимы. Об этом заявил академик РАН, заведующий кафедрой клинической иммунологии и аллергологии Сеченовского университета Александр Караулов.
"Обозначенные президентом цели вполне реальные, они достижимы. Просто нужно использовать возможности всех исследователей вне зависимости от их ведомственной принадлежности", — приводит его слова RT.
Караулов заметил, что в России в борьбе с вирусами уже создан определённый задел после пандемии ковида. Это поможет справиться с внедрением инноваций даже несмотря на не самый большой срок, поставленный главой государства.
Однако помимо учёных РАН важна и роль университетов, которые дают прилив новых сил и готовят студентов и аспирантов, трудящихся в лабораториях. Также для решения вопроса необходимо развивать российскую платформу анализа геномов всех возбудителей инфекций, добавил Караулов.
Задачу учёным в течение четырёх дней разработать свои тест-системы к новому потенциальному вирусу тоже выполнить можно, ведь в стране уже выстроена вся федеральная система, прежде всего на базе учреждений Роспотребнадзора.
Ранее Владимир Путин поблагодарил врачей за мужество и труд во время пандемии. Он отметил, что сплотившись россияне смогли сработать на опережение.
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