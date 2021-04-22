В Удмуртии лихач на полной скорости сбил насмерть двух дорожных рабочих и скрылся с места ДТП — видео момента

В Удмуртии лихач насмерть сбил двух дорожных рабочих и скрылся с места ДТП. Видео © VK / МГГС | Можга Где Гай Стоят

В городе Можга в Удмуртии ночью произошло смертельное ДТП. Лихач на полной скорости влетел в группу дорожных рабочих, в результате чего погибло два человека. В региональном МВД Лайфу подтвердили факт аварии.

Видео момента ужасного столкновения опубликовали в соцсетях. На кадрах, запечатлённых установленным в авто регистратором, видно, что машина на огромной скорости едет по ночной дороге. При этом идёт дождь, а в салоне автомобиля громко играет музыка. В определённый момент женский голос просит водителя "не гнать" и ехать помедленнее. Однако автолюбитель не прислушался к словам пассажирки. На полной скорости он влетел в группу рабочих, которые занимались дорожным ремонтом.

В результате столкновения погибло два человека. Злоумышленник с места ДТП скрылся, но позже его удалось задержать. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Ранее Лайф рассказывал, что пять человек погибли в ДТП на трассе в Пермском крае. Столкнулись две легковушки — ВАЗ-2114 и "тойота". Причины и обстоятельства трагедии выясняются.

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