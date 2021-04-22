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Госдума отменила предвыборный день тишины при многодневном голосовании

Также нововведением предусматриваются изменения в подаче жалоб на решения Центризбиркома.

22 апреля 2021, 10:48
<p>Фото © ТАСС / Кирилл Кухмарь </p>

Фото © ТАСС / Кирилл Кухмарь

Государственная дума РФ приняла в третьем чтении законопроект, которым вводится положение о завершении предвыборной агитации в случае проведения многодневного голосования. Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте нижней палаты парламента.

Как уточняется, агитационный период прекращается в ноль часов по местному времени в первый день голосования, если оно продолжается несколько дней подряд.

Опрос: Большинство россиян поддерживают идею многодневного голосования

Опрос: Большинство россиян поддерживают идею многодневного голосования

Отметим, что нововведение также касается подачи жалоб на решение ЦИК об отказе в регистрации кандидата, списка кандидатов или инициативной группы по проведению референдума. Также речь идёт о жалобах об отказе в заверении списка кандидатов и списка кандидатов по одномандатным (многомандатным) избирательным округам. Так, срок, в который можно подать жалобу, сокращён с 10 до пяти дней. Кстати, рассматривать жалобы теперь тоже будут быстрее: вместо десяти дней — семь.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о новых требованиях к иноагентам при участии в выборах. Теперь им необходимо сообщать избирателям о своём статусе и не мешать выдвижению или победе кандидатов.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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