Ракеты "Циркон" выведут ВМФ РФ на новый уровень

Гиперзвуковые ракеты "Циркон", которые сейчас проходят испытания, после принятия на вооружение могут вывести ВМФ России на совершенно новый уровень. Такое мнение выразил генеральный директор Северного проектно-конструкторского бюро (СПКБ) Андрей Дьячков в беседе с ТАСС.

"Циркон" — это наш сегодняшний козырь на очень серьёзную перспективу. Характеристики этого комплекса пока ещё никто не смог превзойти. Сегодня он выводит наш флот на совершенно новый уровень", — сказал Дьячков.

Он также отметил, что корабли с ракетным вооружением ещё долгое время будут выполнять роль основной составляющей всех военных флотов мира. Гендиректор СПКБ подчеркнул, что вопрос заключается в том, каким оружием и комплексами будут оснащаться суда, создаваемые для ВМФ РФ.

"Флот постоянно развивается, в том числе и за счёт принятия на вооружение новых комплексов вооружения, а это означает, что в будущем боевые корабли будут иметь совершенно новые качества, нежели сегодня", — уверен Дьячков.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что первый полк, полностью укомплектованный тяжёлыми межконтинентальными баллистическими ракетами "Сармат", поступит на боевое дежурство в конце 2022 года. Глава государства также отметил, что увеличивается количество ракет "Кинжал", "Калибр" и "Циркон", а работа над "Буревестником" и "Посейдоном" продолжается.

Авторы