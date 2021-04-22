Ракеты "Циркон" выведут ВМФ РФ на новый уровень
Ещё долгое время корабли с ракетным вооружением будут оставаться основной составляющей всех военных флотов мира, отметили в Северном ПКБ.
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Гиперзвуковые ракеты "Циркон", которые сейчас проходят испытания, после принятия на вооружение могут вывести ВМФ России на совершенно новый уровень. Такое мнение выразил генеральный директор Северного проектно-конструкторского бюро (СПКБ) Андрей Дьячков в беседе с ТАСС.
"Циркон" — это наш сегодняшний козырь на очень серьёзную перспективу. Характеристики этого комплекса пока ещё никто не смог превзойти. Сегодня он выводит наш флот на совершенно новый уровень", — сказал Дьячков.
Он также отметил, что корабли с ракетным вооружением ещё долгое время будут выполнять роль основной составляющей всех военных флотов мира. Гендиректор СПКБ подчеркнул, что вопрос заключается в том, каким оружием и комплексами будут оснащаться суда, создаваемые для ВМФ РФ.
"Флот постоянно развивается, в том числе и за счёт принятия на вооружение новых комплексов вооружения, а это означает, что в будущем боевые корабли будут иметь совершенно новые качества, нежели сегодня", — уверен Дьячков.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что первый полк, полностью укомплектованный тяжёлыми межконтинентальными баллистическими ракетами "Сармат", поступит на боевое дежурство в конце 2022 года. Глава государства также отметил, что увеличивается количество ракет "Кинжал", "Калибр" и "Циркон", а работа над "Буревестником" и "Посейдоном" продолжается.
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