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Ракеты "Циркон" выведут ВМФ РФ на новый уровень

Ещё долгое время корабли с ракетным вооружением будут оставаться основной составляющей всех военных флотов мира, отметили в Северном ПКБ.

22 апреля 2021, 11:00
<p>Фото © <a href="https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12329718@egNews" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Минобороны РФ</a></p>

Фото © Минобороны РФ

Гиперзвуковые ракеты "Циркон", которые сейчас проходят испытания, после принятия на вооружение могут вывести ВМФ России на совершенно новый уровень. Такое мнение выразил генеральный директор Северного проектно-конструкторского бюро (СПКБ) Андрей Дьячков в беседе с ТАСС.

"Циркон" — это наш сегодняшний козырь на очень серьёзную перспективу. Характеристики этого комплекса пока ещё никто не смог превзойти. Сегодня он выводит наш флот на совершенно новый уровень", — сказал Дьячков.

Испытания гиперзвуковой ракеты "Циркон" планируют завершить в 2021 году

Испытания гиперзвуковой ракеты "Циркон" планируют завершить в 2021 году

Он также отметил, что корабли с ракетным вооружением ещё долгое время будут выполнять роль основной составляющей всех военных флотов мира. Гендиректор СПКБ подчеркнул, что вопрос заключается в том, каким оружием и комплексами будут оснащаться суда, создаваемые для ВМФ РФ.

"Флот постоянно развивается, в том числе и за счёт принятия на вооружение новых комплексов вооружения, а это означает, что в будущем боевые корабли будут иметь совершенно новые качества, нежели сегодня", — уверен Дьячков.

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Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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