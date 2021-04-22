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"Вина там очень сильная": Физиономист прочла лицо главного нефролога Петербурга, изменившего показания по делу об убийстве жены

По словам специалиста, врачу тяжело далась эта речь, так как тело всеми способами протестовало против неё.

22 апреля 2021, 11:16
<p>Фото © LIFE</p>

Фото © LIFE

Движения главного нефролога Санкт-Петербурга Александра Земченкова на видео, где он отказывается от своих показаний по делу об убийстве супруги и утверждает, что оговорил себя, показывают, что он чувствует вину за собственные слова, так как они не являются правдой. Об этом Лайфу рассказала физиономист Светлана Филатова.

"Оттолкнул локтем — это значит не совсем принимает то, что ему сейчас надо будет сделать. Ему не хочется этого, то есть его тело протестует. Видно, что он говорит и испытывает чувство вины, либо он уже много наговорил лишнего, либо сейчас ему приходится говорить то, что на самом деле не является правдой", — сказала она.

Главный нефролог Петербурга изменил показания по делу об убийстве жены — видео

Главный нефролог Петербурга изменил показания по делу об убийстве жены — видео

По словам физиономиста, вина врача в преступлении очень сильная, на записи он смотрит вниз, говорит очень тихо. Ему тяжело даётся эта речь, так как тело всеми способами протестует против произнесённых фраз.

"Все эти факторы в пользу того, что он говорит неправду. Опять-таки это может быть волнение, но я ставлю на то, что он говорит по указке каких-то людей, которые ему подсказали этой версии держаться, но тело делать этого не хочет. И если бы у него появилась возможность сказать правду, то было бы какое-то воодушевление, а здесь только чувство вины. Он с трудом выдавливает из себя слова", — добавила Филатова.

Адвокат объяснил, почему главный нефролог Петербурга изменил показания по делу об убийстве жены

Адвокат объяснил, почему главный нефролог Петербурга изменил показания по делу об убийстве жены

Напомним, по версии следствия, 23 февраля 2010 года Александр Земченков в ходе ссоры убил жену, расчленил её тело и выбросил в мусорные контейнеры. А затем обратился в полицию и сказал, что она якобы пропала без вести. При этом врач всячески помогал правоохранителям раскрыть дело, из-за чего долгое время не вызывал подозрений. Кроме того, он искал свою "потерявшуюся" супругу в передаче "Жди меня". Дети врача не верят, что он мог совершить такое преступление, и заявляют, что "есть сомнения насчёт объективности расследования".

Авторы
Кристина Шайдуллина
Кристина Шайдуллина
Никита Могилев
Никита Могилев

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