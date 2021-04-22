"Вина там очень сильная": Физиономист прочла лицо главного нефролога Петербурга, изменившего показания по делу об убийстве жены
По словам специалиста, врачу тяжело далась эта речь, так как тело всеми способами протестовало против неё.
Фото © LIFE
Движения главного нефролога Санкт-Петербурга Александра Земченкова на видео, где он отказывается от своих показаний по делу об убийстве супруги и утверждает, что оговорил себя, показывают, что он чувствует вину за собственные слова, так как они не являются правдой. Об этом Лайфу рассказала физиономист Светлана Филатова.
"Оттолкнул локтем — это значит не совсем принимает то, что ему сейчас надо будет сделать. Ему не хочется этого, то есть его тело протестует. Видно, что он говорит и испытывает чувство вины, либо он уже много наговорил лишнего, либо сейчас ему приходится говорить то, что на самом деле не является правдой", — сказала она.
По словам физиономиста, вина врача в преступлении очень сильная, на записи он смотрит вниз, говорит очень тихо. Ему тяжело даётся эта речь, так как тело всеми способами протестует против произнесённых фраз.
"Все эти факторы в пользу того, что он говорит неправду. Опять-таки это может быть волнение, но я ставлю на то, что он говорит по указке каких-то людей, которые ему подсказали этой версии держаться, но тело делать этого не хочет. И если бы у него появилась возможность сказать правду, то было бы какое-то воодушевление, а здесь только чувство вины. Он с трудом выдавливает из себя слова", — добавила Филатова.
Напомним, по версии следствия, 23 февраля 2010 года Александр Земченков в ходе ссоры убил жену, расчленил её тело и выбросил в мусорные контейнеры. А затем обратился в полицию и сказал, что она якобы пропала без вести. При этом врач всячески помогал правоохранителям раскрыть дело, из-за чего долгое время не вызывал подозрений. Кроме того, он искал свою "потерявшуюся" супругу в передаче "Жди меня". Дети врача не верят, что он мог совершить такое преступление, и заявляют, что "есть сомнения насчёт объективности расследования".
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