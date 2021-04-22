"Вина там очень сильная": Физиономист прочла лицо главного нефролога Петербурга, изменившего показания по делу об убийстве жены

Движения главного нефролога Санкт-Петербурга Александра Земченкова на видео, где он отказывается от своих показаний по делу об убийстве супруги и утверждает, что оговорил себя, показывают, что он чувствует вину за собственные слова, так как они не являются правдой. Об этом Лайфу рассказала физиономист Светлана Филатова.

"Оттолкнул локтем — это значит не совсем принимает то, что ему сейчас надо будет сделать. Ему не хочется этого, то есть его тело протестует. Видно, что он говорит и испытывает чувство вины, либо он уже много наговорил лишнего, либо сейчас ему приходится говорить то, что на самом деле не является правдой", — сказала она.

По словам физиономиста, вина врача в преступлении очень сильная, на записи он смотрит вниз, говорит очень тихо. Ему тяжело даётся эта речь, так как тело всеми способами протестует против произнесённых фраз.

"Все эти факторы в пользу того, что он говорит неправду. Опять-таки это может быть волнение, но я ставлю на то, что он говорит по указке каких-то людей, которые ему подсказали этой версии держаться, но тело делать этого не хочет. И если бы у него появилась возможность сказать правду, то было бы какое-то воодушевление, а здесь только чувство вины. Он с трудом выдавливает из себя слова", — добавила Филатова.

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