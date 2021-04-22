Гладил по коленке: в Ярославле задержали пенсионера, домогавшегося школьницы в автобусе — видео

В Ярославле мужчина приставал к ребёнку в автобусе и попал на камеру видеонаблюдения. Видео © Telegram-канал Hue

В одном из автобусов Ярославля камера видеонаблюдения запечатлела момент, как 62-летний мужчина домогается сидящей рядом школьницы. По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

На кадрах видно, как мужчина буквально зажимает несовершеннолетнюю, не давая ей уйти, и гладит по коленке. В какой-то момент девочке удаётся вырваться и пересесть на другое место.

Правоохранителям удалось установить личность и местонахождение подозреваемого после того, как девочка сообщила о случившемся. Задержанный Сергей Б. пояснил, что никакого сексуального подтекста в его действиях не было.

Следователи возбудили уголовное дело. Инцидент произошёл ещё 17 апреля, сейчас в отношении мужчины проводятся следственные действия. Расследование продолжается.

Ранее Лайф рассказывал, что в Москве арестовали обвинённого в педофилии преподавателя Высшей школы экономики. По версии следователей, в 2013 году мужчина рассылал малолетним интимные фотографии.

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