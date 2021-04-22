Французский историк и специалист по России Марк Ферро умер от осложнений после коронавируса
По словам родственников, мужчина до конца оставался наполнен страстью к истории и эволюции мира.
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В возрасте 96 лет скончался французский историк, специалист по России и СССР Марк Ферро. Об этом пишет Le Figaro.
Как сообщили родственники умершего, Ферро умер от осложнений, вызванных коронавирусом.
"Он до конца был наполнен страстью к истории и эволюции мира", — заявили члены семьи умершего.
Марк Ферро родился в Париже в 1924 году. В 1960-м он стал профессором по советской и российской истории и даже написал диссертацию о революции 1917 года. Историк — автор множества книг и монографий, в том числе о Первой мировой войне.
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