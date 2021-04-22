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Французский историк и специалист по России Марк Ферро умер от осложнений после коронавируса

По словам родственников, мужчина до конца оставался наполнен страстью к истории и эволюции мира.

22 апреля 2021, 11:35
<p>Фото © Getty Images / Eric Fougere / VIP Images / Corbis </p>

Фото © Getty Images / Eric Fougere / VIP Images / Corbis

В возрасте 96 лет скончался французский историк, специалист по России и СССР Марк Ферро. Об этом пишет Le Figaro.

Как сообщили родственники умершего, Ферро умер от осложнений, вызванных коронавирусом.

"Он до конца был наполнен страстью к истории и эволюции мира", — заявили члены семьи умершего.

Умер продюсер "Бешеных псов" Монте Хеллман

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Марк Ферро родился в Париже в 1924 году. В 1960-м он стал профессором по советской и российской истории и даже написал диссертацию о революции 1917 года. Историк — автор множества книг и монографий, в том числе о Первой мировой войне.

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Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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