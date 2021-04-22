"В цирк надо отдать!" Вахтовики спасли потерявшего мать медвежонка от голодной смерти

Вахтовики спасли потерявшего мать медвежонка от голодной смерти. Видео © Соцсети

На острове Большевик архипелага Северная Земля медвежонок, потерявший мать, вышел к людям и прибился к базам вахтовых рабочих. Отмечается, что в первый раз полугодовалый малыш вышел к вахтовикам в начале 2021 года.

Рабочие снимали видео с забавным животным. На кадрах медвежонок ловко забирается на лестницу, заглядывает в окно вагончика, а после осторожно спускается на землю. Авторы видео, попавшего в Сеть, отмечают, что животное "в цирк надо отдавать".

"Вахтовики спасли ему жизнь. В этом возрасте медвежонок не приспособлен к жизни в природе, он должен от матери не отходить", — рассказал директор зоопарка "Роев ручей" Андрей Горбань в беседе с "ТВК Красноярск".

Позже стало известно, что рабочие уезжают. Появился риск, что малыш погибнет. Горбань добавил, что пришлось ждать, когда вахтовики вернутся на базу. Однако за две недели пребывания они не смогли найти хищника, но вскоре он сам вышел на соседнюю базу. Медвежонок был в плохом состоянии — тощий и грязный, но, к счастью, живой. Специалисты уже забрали малыша с острова, и оказалось, что он — девочка.

С февраля она потеряла 40 килограммов веса. Директор зоопарка подчеркнул, что медвежонок ручной и не привык самостоятельно добывать пищу, поэтому с большой долей вероятности в дикой природе погибнет. Дальнейшую судьбу маленькой хищницы будут решать в Росприроднадзоре с учётом мнения зоопаркового сообщества. В скором времени малышку переправят в московский зоопитомник.

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