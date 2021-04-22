Шойгу приказал военным готовиться к "неблагоприятному развитию" учений НАТО

Шойгу заявил об увеличении активности НАТО около южных границ России. Видео © "ВКонтакте" / Минобороны России

Североатлантический альянс существенно увеличил активность около южных границ России. Об этом заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу во время совещания в Крыму.

"В данном регионе значительно повышается военная активность блока НАТО. Усиливается разведывательная деятельность, увеличивается интенсивность и масштабы мероприятий оперативной подготовки", — сказал министр.

Шойгу подчеркнул, что переброска войск альянса в район предстоящих учений Defender Europe — 2021 внимательно отслеживается. А одна из "основных коалиционных группировок" военных НАТО развёртывается в Причерноморье. Глава оборонного ведомства приказал быть в готовности к немедленному реагированию в случае неблагоприятного развития обстановки в районах проведения Defender Europe.

Отметим, что сегодня на крымском полигоне Опук состоялись межвидовые учения ВС РФ, в которых приняли участие более 10 тысяч военнослужащих, 1,2 тысячи единиц техники, а также 40 боевых кораблей. Генштабу и командующим уже поручено с завтрашнего дня начать возвращение российских войск в пункты постоянной дислокации. Это должно быть завершено до 1 мая.

Ранее Шойгу заявил, что США и НАТО продолжают провокационную деятельность в акватории Чёрного моря. По его оценке, "военно-политическая обстановка на юго-западном стратегическом направлении" остаётся сложной.

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