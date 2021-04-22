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Клинцевич предложил Зеленскому встретиться с Путиным в российском Крыму

Лидер Украины должен самостоятельно решать проблемы страны, а не перекладывать ответственность на зарубежных коллег.

22 апреля 2021, 12:20
<p>Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин</p>

Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

Обращение президента Украины Владимира Зеленского к российскому лидеру Владимиру Путину с предложением о встрече в Донбассе является очередной провокацией. Об этом Лайфу рассказал бывший сенатор Франц Клинцевич. По его словам, с таким же успехом можно пригласить украинского лидера в Крым.

"Я не знаю, как со стороны президента, но я бы это сделал — пригласил в Крым. И там ему (Владимиру Зеленскому. — Прим. Лайфа.) организовали бы встречу, возможно, даже с кем-то из замов главы Администрации Президента", — сказал Клинцевич.

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По словам экс-парламентария, предложение Зеленского о встрече с Путиным в Донбассе направлено на дискредитацию как России, так и главы государства лично. Лидер Незалежной пытается переложить ответственность на российского президента. "Мы имеем дело с непорядочными и очень нездоровыми на голову людьми", подчеркнул собеседник Лайфа.

"Сегодня президенту великой ядерной державы попадать в ситуацию, когда такие пустые люди, шавки вокруг Шерхана, будут давать какие-то оценки и, вообще, ведущие информационные агентства будут это тиражировать, это, наверное, контрпродуктивно. Самое главное — мальчишеский подход: приезжайте для встречи в Донбассе. Ну какое отношение имеет наш президент к Донбассу? Он знает, что там живёт много русских людей, которых он персонально защищает. Но проблемы, которые есть, должны быть решены президентом Зеленским. А он сегодня в удобной форме, будучи президентом с потерянным суверенитетом, переложил эти вещи на Россию и персонально на Путина", — добавил Клинцевич.

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Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил лидеру России Владимиру Путину провести встречу "в любой точке украинского Донбасса". В этом обращении он также вспомнил слова Путина о том, что в драке нужно бить первым. Президент Украины отметил, что, в отличие от драки, в войне проигрывают все стороны. Пресс-секретарь российского лидера отметил, что Путину доложили о предложении Зеленского встретиться в Донбассе. Однако ознакомился ли с ним глава государства, неизвестно.

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Кроме того, встретиться с Путиным захотел и глава делегации Киева в Трёхсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук. В Кремле его предложение пока не рассмотрели.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова
Кристина Шайдуллина
Кристина Шайдуллина

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