"Вместо пива — муляж, наполненный химией": Житель Урала едва не умер удушающей смертью после похода в бар

Уютный вечер в баре с друзьями для жителя Екатеринбурга едва не закончился трагедией. Сразу после посещения заведения Евгений Щупов отправился не домой, а в реанимацию. Молодой человек винит во всём сотрудников бара, которые, по его словам, продали ему муляж с химией вместо пива. Об этом пишет паблик "Типичный Екатеринбург".

"Никогда мне так не было страшно, и никогда я не был так близок к смерти. Жизнь для меня после той ночи не будет прежней. Хочу предупредить и уберечь всех вас от этих мучений, которые я пережил. Это без преувеличения могло закончиться удушающей смертью", — написал он на своей странице в "Инстаграме".

По словам Евгения, инцидент произошёл 14 апреля, в тот вечер екатеринбуржец вместе с друзьями купил в баре несколько бутылок пива и вышел на улицу. После того как парень сделал несколько глотков пенного напитка, у него "сжалось горло и застыли лёгкие, будто бы в них залили бетон". Проезжающий мимо велосипедист дал пострадавшему воды, а подруга Евгения побежала в бар. Как рассказала девушка, в заведении ей объяснили, что по случайному стечению обстоятельств им попалась бутылка-муляж, в которой было не пиво, а якобы какое-то химическое средство.

"Поражает халатность и бесит бардак, который, видимо, творится за барной стойкой или в подсобке бара. Как официант мог принести нам бутылки не с пивом, а муляжи, наполненные какой-то химией?!" — отметил молодой человек, подчеркнув, что из-за полученного ожога ЖКТ ему пришлось лежать в реанимации и принимать лекарства.

Однако у сотрудников бара своя версия на этот счёт. Как пишет портал 66.ru, в баре действительно подтвердили, что инцидент имел место быть. Как утверждает сотрудник заведения, в бутылках-муляжах была просто вода или вода с красителем, никакой химии там не было. Также администрация бара готова оказать пострадавшему помощь, в случае если он предоставит справки из больницы, чего Евгений пока не сделал. Молодой человек не намерен пускать ситуацию на самотёк и будет судиться с заведением. По некоторым данным, Щупов потребовал компенсацию в два миллиона рублей.

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