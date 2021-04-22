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Туроператоры предупредили россиян об ограничении въезда в Турцию после 1 июня

В АТОР считают, что закрыть это направление следовало гораздо раньше.

22 апреля 2021, 12:27
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Турция для российских туристов, вероятно, будет закрыта и после 1 июня. Об этом порталу Ura.ru заявил первый вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Владимир Канторович.

"Мне кажется, что 1 июня Турция не откроется, потому что я пока не вижу каких-то изменений в эпидемиологической ситуации там. По логике вещей, турецкое направление надо было закрыть ещё раньше, чем это сделали. Непонятно, почему так не сделали, поэтому непонятно и то, когда откроют", — сказал Канторович.

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В то же время эксперт Общественной палаты РФ по туризму Роман Бобылев отметил, что проблемы могут быть связаны не только с турецкой стороной.

"Мы забываем об эпидситуации в России. Может же быть и обратная история, что граждан РФ не будут пускать в связи со всплеском заболеваний в нашей стране", — заявил он.

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Напомним, Россия ограничила авиасообщение с Турцией и Танзанией с 15 апреля по 1 июня. Такое решение принял российский оперативный штаб в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в этих странах. В частности, в Турции сейчас регистрируют около 60 тысяч новых случаев заражения коронавирусом ежедневно. При этом в РФ, население которой почти вдвое больше, фиксируется менее девяти тысяч случаев за день.

Авторы
Евгения Измайлова
Евгения Измайлова

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