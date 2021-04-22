"В детстве пела мама": Солист Rammstein исполнил советский хит на русском языке для фильма Бекмамбетова

Лидер немецкой рок-группы Rammstein Тилль Линдеманн исполнил советскую песню "Любимый город" на русском языке. Ролик с записью композиции опубликован в YouTube.

Песня появилась в 1939 году. Она была написана для кинофильма "Истребители". Композитором стал Никита Богословский, а автором слов — Евгений Долматовский. Спел же композицию советский актёр кино и дубляжа, эстрадный певец Марк Бернес.

Запись с исполнением хита Линдеманном стала лейтмотивом фильма Тимура Бекмамбетова "Девятаев", который рассказывает о событиях лета 1944 года, когда советский лётчик Михаил Девятаев попадает в плен к немцам, но решает сбежать, угнав самолёт. По словам режиссёра, певец сам пришёл к нему с предложением спеть композицию. Об этом он рассказал в эфире радио "Комсомольская правда".

"Думаю, потому что он вырос в городе Ростоке, который находился в ГДР. Потому что у него отец много времени проводил в Советском Союзе, путешествовал, был писателем. Потому что сам Тилль был пионером. Потому что эту песню ему в детстве пела мама", — приводит слова Бекмамбетова kp.ru.

Режиссёр отметил, что в бывшей ГДР Девятаев был героем, его чествовали и в советские времена, и после объединения Германии. Он сообщил, что клип на песню "Любимый город" в исполнении Линдеманна выйдет одновременно с фильмом, 29 апреля.

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