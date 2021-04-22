"Абсолютно нормальный процесс": В Кремле прокомментировали ситуацию с оттоком учёных из России
Пресс-секретарь президента РФ отметил, что наша страна в этом плане является участницей очень конкурентной среды. И некоторые деятели науки, наоборот, возвращаются на родину.
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В отъезде российских учёных из страны для работы в других государствах нет ничего трагичного, так как этот процесс не всегда является оттоком, а чаще напоминает миграцию. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Учёные — они абсолютно свободные люди, и они работают в тех местах, где наиболее интересные проекты реализуются и где создаются наиболее комфортные условия", — сказал пресс-секретарь российского лидера.
Песков отметил, что Россия в этом плане является участницей очень конкурентной среды и одни учёные уезжают из страны, а другие, наоборот, возвращаются на родину. Это двусторонний процесс, и он "абсолютно нормальный", подчеркнул представитель Кремля.
По его словам, конкурентная среда должна быть жёсткой, но комфортной для учёных, чтобы они могли реализовать свои таланты, знания, потенциал. И такие условия должно создать именно государство, в некоторых случаях — частные структуры.
Ранее президент Владимир Путин заявил, что российские учёные совершили настоящий прорыв, разработав три надёжные вакцины от коронавируса. Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от инфекции, а затем выпустила ещё два препарата.
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