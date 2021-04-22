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"Абсолютно нормальный процесс": В Кремле прокомментировали ситуацию с оттоком учёных из России

Пресс-секретарь президента РФ отметил, что наша страна в этом плане является участницей очень конкурентной среды. И некоторые деятели науки, наоборот, возвращаются на родину.

22 апреля 2021, 12:40
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

В отъезде российских учёных из страны для работы в других государствах нет ничего трагичного, так как этот процесс не всегда является оттоком, а чаще напоминает миграцию. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Учёные — они абсолютно свободные люди, и они работают в тех местах, где наиболее интересные проекты реализуются и где создаются наиболее комфортные условия", — сказал пресс-секретарь российского лидера.

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Песков отметил, что Россия в этом плане является участницей очень конкурентной среды и одни учёные уезжают из страны, а другие, наоборот, возвращаются на родину. Это двусторонний процесс, и он "абсолютно нормальный", подчеркнул представитель Кремля.

По его словам, конкурентная среда должна быть жёсткой, но комфортной для учёных, чтобы они могли реализовать свои таланты, знания, потенциал. И такие условия должно создать именно государство, в некоторых случаях — частные структуры.

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Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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