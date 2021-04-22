Первые пошли: "Мясник" и "Киллер" вступают в борьбу за миллион долларов

В лёгкой весовой категории (70 кг) свою вторую попытку в завоевании пояса PFL предпримет зрелищный представитель Дагестана Ахмед Алиев (19-6-0). 31-летний Мясник в рамках прошлого розыгрыша Гран-при дошёл до полуфинала, уступив досрочно неоспоримому чемпиону промоушена Натану Шульте. Всего же в ходе предыдущего сезона Ахмед провёл четыре поединка, включая встречу со своим земляком Рашидом Магомедовым. Дагестанское дерби в США завершилось победой Алиева судейским решением.

Сезон-2021 экс-чемпион Fight Nights Global откроет поединком против Михаила Одинцова (18-2-0). Для белоруса предстоящий бой станет дебютом в PFL. Ранее 29-летний танцор выступал в различных локальных промоушенах, но в 2020-м стал победителем четвёрки под названием "Дорога" в PFL, которую совместно с заокеанской лигой в России устраивала екатеринбургская организации RCC. За право контракта с Professional Fighters League, Михаил провёл два боя за вечер, последовательно одолев Святослава Шабанова и Тимура Нагибина.

В этой же весовой категории помимо выступления тирана дивизиона Натана Шульте поклонники смешанных единоборств увидят дебют в лиге экс-чемпиона UFC Энтони Петтиса.

Шоу-тайм провёл в общей сложности в ведущем промоушене 20 поединков, войдя в историю UFC не просто как один из чемпионов, но и как ультразрелищный и яркий боец. Энтони покинул компанию Дэны Уайта после двух подряд побед над Дональдом Серроне и Алексом Мороно, так сказать, на коне... В первом своём поединке под баннером PFL Петтис встретиться в клетке с другим дебютантом Клэем Коллардом. 28-летний Кассиус каких-то особых достижений в ММА не имеет, но всё же может похвастаться своим участием в UFC. Правда, в организации № 1 Коллард ничем не отметился, заработав отрицательный рекорд 1-3. В общем, прекрасная жертва для начала охоты Энтони Петтиса.

В полулёгкой весовой категории (65,8 кг) свой второй поход за миллионом долларов также начнёт всё ещё небитый махачкалинец Мовлид Хайбулаев (15-0-1). В прошлом сезоне Киллер провёл три поединка. Дебют у россиянина получился на загляденье: Хайбулаев чудовищным ударом колена в прыжке уже на 10-й секунде поединка отправил в глубокий нокаут Дэймона Джексона.

Во втором поединке дагестанец был уже не столь хорош, отбившись вничью с Андре Харрисоном. А вот третий поединок в PFL и вовсе стал для Мовлида провальным. Его соперник Даниэль Пинеда, словно бесстрашный варвар, набросился на дагестанца серией ударов, нокаутировав того на отметке 0:29 первого раунда. Однако впоследствии в крови техасца были обнаружены следы запрещённых препаратов, в связи с чем поединок Хайбулаев — Пинеда был признан несостоявшимся, а Киллер сохранил нолик в графе поражений…

В новом сезоне первым противником Мовлида станет Лазар Стоядинович, для которого предстоящий бой будет дебютом в PFL. 32-летний боец из Майами ранее околачивал местечковые турниры, заработав непримечательный рекорд 14-7. Как говорится, пройти его Мовлид должен на "изи".

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