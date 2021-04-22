Коронавирус выдавливает футбол из Европы: какие города России смогут принять Евро-2020

Предстоящий чемпионат Европы по футболу уже смело можно окрестить многострадальным. Начнём хотя бы с того, что Евро-2020 проходит в 2021 году. И понятно, что такой эпитет породил именно коронавирус. Он перенёс турнир на год, а теперь решает, в каких городах мы увидим много людей на трибунах, а в каких — гораздо меньше. И если с этим вроде как все смирились, то новый поворот истории может привести к гигантскому скандалу. Испанский Бильбао остался без заветных матчей Евро-2020. Но сдаваться власти города не намерены.

Если для вас Бильбао — это просто некий набор букв, то следующие несколько строчек будут для вас открытием. Расположенный на севере Испании, этот город является одним из крупнейших в стране, также это важный морской порт и просто достаточно симпатичное место, где очень сильно любят футбол. Настолько, что в команде играли и играют в основном лишь баски — представители местного народа, а стадион "Сан-Мамес", когда его заполняют болельщики, превращается в настоящий горящий котёл.

В спокойную и размеренную жизнь этого города вдруг ворвалась информационная бомба, которая уведомила местных жителей о не самых хороших новостях. Евро уходит из Бильбао. На сайте городской администрации общественности сообщили: УЕФА прислал извещение, что город лишается возможности принимать матчи турнира.

— Бильбао не будет принимать Евро-2020 и отвергает возможные упрёки в связи с этим в свой адрес. Это одностороннее решение УЕФА и позиция Федерации футбола Испании, которой никогда не нравился Бильбао как место проведения Евро-2020. Мы возлагаем на них ответственность за произошедшее, — говорится в заявлении городских властей.

Одни только эти строчки ясно дают понять: назревает война. Ещё одна для УЕФА, который только-только начинает приходить в себя после битвы против Суперлиги. В ней, кстати, за ассоциацию играли болельщики. Сложно сказать, какую позицию они займут сейчас. По крайней мере, за пределами Бильбао.

— Мы считаем, что нам не дали убедительного объяснения. Его просто нет. В УЕФА это хорошо знают, и по этой причине они все эти дни пытались помешать нам подать на них в суд, — также подчёркивается в релизе.

Дальше же начинается самое занятное. Власти города уже передали договор между ними и УЕФА в юридическую службу, чтобы те оценили все возможные затраты на организацию проведения турнира. Сумма, к слову, не самая большая — чуть более миллиона евро. Плюс возможные убытки от этого решения. В футболе на такие деньги уже давно не сыщешь более-менее сильного игрока. Но дело не в деньгах, а в том, что власти города пойдут в суд. Ведь договор был подписан, а чётких доводов относительно отмены там не услышали.

Более того, в прессе сразу появилась информация о том, кто примет игры вместо Бильбао. И это Севилья. Город, в котором футбол любят не меньше, да и стадион имеется для этого приличный. "Рамон Санчес Писхуан" в этом сезоне уже выручал УЕФА: именно там проходили матчи 1/4 финала ЛЧ между "Порту" и "Челси". А ещё это и тотальный переезд турнира с севера Испании на её юг. Вряд ли такой сценарий обрадует басков.

Не стоит исключать и более благоприятного варианта для нас, при котором порцию дополнительных матчей получит Санкт-Петербург. Северная столица уже неоднократно гарантировала, что готова принять не только свои матчи, но и ещё чьи-нибудь. УЕФА явно не против такой сговорчивости Петербурга, но вряд ли испанскую сборную отправят играть далеко-далеко в "холодную Россию". Здесь логично будет обратить внимание на матчи, которые планировались в Бильбао.

14 июня: Испания — Швеция

19 июня: Испания — Польша

23 июня: Словакия — Испания

И если заменить Бильбао нашей страной вряд ли удастся, то куда более реальным выглядит вариант с заменой Дублина на Петербург или же любой другой российский город. Здесь есть несколько нюансов: сборная Ирландии на Евро не вышла, а власти города ещё не сказали, какой процент болельщиков они запустят на трибуны. Стадион "Авива" вмещает чуть более 51 тысячи человек, но пока не ясно, сколько он готов принять. Дедлайн по этому вопросу — 23 апреля. Кстати, играть здесь будет именно эта группа, в которой находится Испания. Вот список матчей, которые планируются в Дублине.

14 июня: Польша — Словакия

18 июня: Швеция — Словакия

23 июня: Швеция — Польша

Думается, что ни шведы, ни поляки, ни словаки не откажутся от матчей в нашей стране. Сюда и лететь меньше, нежели в Дублин, да и поля хорошо знакомые. Плюс для условного Роберта Левандовски, если из ирландской столицы всё дело переедет в Питер, это хорошая возможность поиграть на стадионе будущего финала Лиги чемпионов. Но не спешите радоваться. Матчи Евро будут принимать ещё Лондон и Глазго. Думается, что там тоже не отказались бы от порции лишних игр. Хотя, конечно, и в России есть много крутых стадионов после ЧМ-2018. Почему бы не рассмотреть арены в Калининграде, Саранске, Нижнем Новгороде или шикарные "Лужники"? УЕФА стоит задуматься!

Не дал каких-либо гарантий ещё и Мюнхен, но немцам уж точно есть где провести матчи внутри своей страны. Им на недостаток классных стадионов жаловаться уж точно не приходится. Тем более что матчи Германии против Франции и Португалии немцы вряд ли захотят отдать кому-нибудь ещё. Да и не пойдёт УЕФА против них, ведь в недавней войне против Суперлиги именно команды Бундеслиги с самого начала не поддержали эту идею.

Каким бы ни было окончательное решение по Бильбао, Дублину и Мюнхену, ясно становится одно: УЕФА находится на пороге новой войны и долгих кабинетных разбирательств, которые с лёгкостью могут долететь до судов. До старта турнира остаётся 50 дней, но кажется нам, что чемпионат Европы уже начался. Если не по футболу, то по скандалам и интригам уж точно.

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